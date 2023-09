Far Ramsdale svarer Carragher: – Du er en skam!!

Far Nick Ramsdale så rødt da Sky Sports-ekspert Jamie Carragher latterliggjorde sønnen Aaron under Arsenals møte med Tottenham.

Publisert: 25.09.2023 17:14 | Oppdatert: 25.09.2023 17:58

Ramsdale (25) ble kåret til årets keeper i Premier League sist sesong, men har de siste kampene blitt benket av Arsenal-manager Mikel Arteta. Nyinnkjøpte David Raya (28) fra Brentford har blitt foretrukket.

Da Raya gjorde en god redning underveis i 2–2-kampen mot Tottenham, applauderte Ramsdale prestasjonen fra sidelinjen.





fullskjerm Aaron Ramsdale og David Raya under oppvarmingen før Arsenal-Tottenham. 1 av 1 Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher mener det var en falsk opptreden.

– Jeg trodde jeg var på Oscar-utdelingen. Du vet, når noen taper Oscar-prisen, og de starter å klappe og smile for den andre personen som vant, sa den tidligere Liverpool-kjempen.

– Han er helt knust, tror Carragher om benketilværelsen til Ramsdale.

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

Uttalelsene fikk pappa Nick Ramsdale til å reagere kraftig.

– Du er en skam!! Vis litt klasse!! Min sønn har det, skriver Nick Ramsdale som et svar til en video som Sky Sports har lagt ut på X (tidligere Twitter).

Valget om å benke Ramsdale har blitt mye diskutert i England de siste ukene. Arsenal-manager Mikel Arteta sa før helgens kamp at han forsto det dersom Ramsdale var frustrert.

Arsenal står med 14 poeng etter seks kamper. Manchester City topper med full pott og 18 poeng.

Aaron Ramsdale har spilt fire av årets Premier League-kamper og sluppet inn fire mål (et mot Manchester United, to mot Fulham og et mot Nottingham Forest).