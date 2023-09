FFK kan sette spesiell seiersrekord: – Vi har ikke vært dominante nok

Fredrikstad FK ser ut til å være på full fart mot Eliteserien. Men nesten bare med ettmålsseirer.

11 av Fredrikstads 14 seirer har kommet med ett mål.

«Rekorden» i OBOS-ligaen innehas av Molde (13 av 22 i 2007) og Aalesund (13 av 25 i 2019). Kristiansund vant 12 av 19 kamper med ett mål i 2016.

Prosentvis har imidlertid Fredrikstad klart høyest antall jevne seire – hele 79 prosent av kampene er vunnet med ett mål. Seks runder gjenstår.

Færøyske Thomassen kommenterer tallene slik til VG:

– Det avspeiler vel det faktum at OBOS-ligaen er veldig jevn. Vi må også erkjenne at vi overordnet ikke har vært dominante nok til å vinne med større margin enn det som tabellen viser.

– Men har dere en spesiell evne til å avgjøre jevne kamper?

– Jeg vil gi spillerne kjempeskryt for evnen til å være gode i pressede situasjoner, samt når kampene har vært jevne og skulle avgjøres. Her har spillerne demonstrert en prestasjonskultur av høy klasse.

På VGs spørsmål om han er opptatt av statistikk, svarer den tidligere Klaksvik-sjefen:

– Vi er opptatt av en kunnskapsbasert tilnærming til fotball som fag. Herunder har statistikk sin plass sammen med andre kvantitative og kvalitative metoder.

Sportssjef Joacim Heier mener at Mikkjal K. Thomassen har levert på det som Fredrikstad FK satte som krav til sin nye trener.

– Vi hadde en klar bestilling til Mikkjal. Vi ønsket et lag som var veldig godt trent og som på den måten kunne avgjøre jevne kamper.

– En annen faktor er at Mikkjal og trenerteamet er veldig godt forberedt. Det er også blant de prosentene som har gjort at mye har gått i vår favør i 2023.

Mens Fredrikstad FK tilbake på nivå to i 2021 ble nummer fire, måtte klubben nøye seg med 10. plass i 2022.

– I 2021 leverte vi kanskje litt over hva en kunne forvente ut fra forutsetningene. Og i fjor litt under hva en kunne forvente, mener Joacim Heier.

– Og i 2023?

– Vi har en god trener, et godt trenerteam, en av de beste økonomiene i ligaen og har satt sammen en rutinert tropp som har både kvalitet og bredde.

– Gleder du deg til Nedre Glomma-derby mot Sarpsborg?

– Ja, som østfolding husker jeg godt det jeg har sett på og vært delaktig i et par selv. Det er kanskje andre lokaloppgjør som har mer hatsk rivalisering, men hva gjelder engasjement, blir begge byene snudd på hodet når de kampene skal spilles, sier den tidligere keeperen, som spilte for nettopp Sarpsborg da Fredrikstad ble slått i playoffkampen om en plass i den øverste divisjonen høsten 2009. Sarpsborg rykket imidlertid ikke opp, etter å ha tapt for Kongsvinger over to kamper.