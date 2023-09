Gull-kok i Stavanger: – Et vanvittig trøkk

Et håp om nytt seriegull til Viking begynner for alvor å spre seg i Stavanger. Rødt-politiker Mímir Kristjánsson og komiker Kristian Valen gleder seg over favorittklubbens fantastiske sesong.

Publisert: 17.09.2023 09:50

– Det føles litt som å være forelsket. Det er veldig høye topper og dype daler. Akkurat som å være nyforelsket og ikke vite om damen vil ha deg ennå. Det er sånn det føles med det gullet, sier Rødt-politiker og Viking-supporter Mímir Kristjánsson til VG.

Ni runder før sesongslutt topper Viking eliteserietabellen foran Bodø/Glimt, men med én kamp mer spilt.

Siden det knepne 3–4-tapet for Molde 4. juni har Viking gått elleve kamper uten tap – ti strake seiere før uavgjort mot Vålerenga for to uker siden.

Fakta Toppkampen med ni runder igjen 1. Viking – 48 poeng (+20 i målforskjell) 2. Bodø/Glimt – 45 poeng (+26) 3. Tromsø – 42 poeng (+10) 4. Molde – 40 poeng (+24) 5. Brann – 36 poeng (+12) Vis mer

Gullhåpet har kanskje ikke vært større siden 1991. Det var forrige gang Viking ble seriemestere.

Siden den gang har den beste plasseringen vært 3.-plass – sist i 2021. Forrige sesong så det utvilsomt lovende ut etter halvspilt sesong. Viking toppet tabellen på fotballens nasjonaldag 16. mai, men etter en tung høst falt siddisene helt ned til 11.-plass.

– Jeg føler det er veldig schizofrent. Alle håper jo i det skjulte, men nå har vi vært med på så mange skuffelser og nedturer så ingen tør å si noe høyt om gullstrid, sier Kristjánsson.

– Jeg er jo livredd for at det skal bli kollaps av typen i fjor. Alle går med litt skjelven, forteller han.

«Håp i det skjulte» er muligens en overdrivelse. For til tross for frykten forteller politikeren om en by som koker.

– Det er et sinnssykt trøkk. Og du merker at alle i Stavanger, overalt hvor du kommer, bare vil snakke om Viking.

– SOM Å VÆRE FORELSKET: Mímir Kristjánsson håper på seriegull tilbake til Stavanger. Vis mer

– Det bruser i kroppen. Det er et sinnssykt kok om dagen, både på banen og på tribunen. Det er snakk om gull og sånt, men det er jo også en gjeng med spillere som folk er veldig glad i. Lokale profiler, lokale trenere, og klubben gjør veldig mye riktig for at supporterne skal bli begeistret, sier Kristjánsson.

Den påstanden lener komiker og medsupporter Kristian Valen seg på:

– De har klart å få til en positivitet både blant spillere og fans. Hele Viking, det er sånn at jeg kjenner håret reise seg på armene nå, de har gjort en kjempejobb rundt klubben og ikke minst med publikum. Det vil jeg si har vært det største i år, mener Valen.

Komikeren peker på utskiftninger i klubben, både i ledelsen og på trenersiden med nytt, ungt og friskt blod inn.

– De tenker nytt, de er uredde, berømmer Valen klubben.

I sommer hadde Stavanger-klubben muligheten til å selge noen av sine viktigste spillere for store summer. Det kom høye bud på både midtstopper David Brekalo og Markus Solbakken – men Viking sto imot.

– Viking sender et signal til oss som fans at de mener alvor. Nå er plassering på tabellen og en medalje viktigere enn penger, sier Valen.

GULL i ’91: Viking-Lyn 3–4 på Stavanger stadion. Viking ble seriemestere i fotball selv om de tapte kampen. Vis mer

Nå må både Kristjánsson og Valen, og resten av Stavanger, stålsette seg for det som ser ut til å gå mot en neglebiter av en sesongavslutning.

Bodø/Glimt og Viking skal ikke møte hverandre igjen. Dermed kan et eneste lite feilskjær bli skjebnesvangert.

PS! Søndag kan Bodø/Glimt dele tabelltoppen med Viking igjen. Gultrøyene møter Rosenborg klokken 17.00. Den kampen kan du følge i VG Live.