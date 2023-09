Graham Hansen ut mot påstand fra NRK-ekspert: – Vi sier fra når man ikke er fornøyd

ULLEVAAL STADION (VG) Caroline Graham Hansen (27) synes samfunnet har en vei å gå og mener at hun og kvinnelandslaget har fått et ufortjent stempel.

KLAR I TALEN: Caroline Graham Hansen var en av de klart beste på banen mot Østerrike og var en av de mest frittalende etter kamp. Vis mer





Publisert: 22.09.2023 22:40

Fredag publiserte NRK en artikkel av deres ekspert Carl-Erik Torp med overskriften «Nå har ikke spillerne noe å klage over lenger».

Etter at Caroline Graham Hansen og flere hadde gjentatt hvor skuffet de var over kun ett poeng mot Østerrike på Ullevaal – fikk hun spørsmål om hva hun synes om Torps formulering.

– Vi har fått et ufortjent stempel på at vi klager og syter, starter Barcelona- og Norge-stjerne Graham Hansen foran et samlet norsk pressekorps etter 1–1-kampen mot Østerrike fredag.

– Vi sier fra når man ikke er fornøyd. Det er viktig.

– Så føler jeg generelt hvis en mann sier han ikke er fornøyd, så blir det tatt som konstruktiv kritikk. Og hvis en kvinne sier det mange nok ganger, blir det klaging og syting, fortsetter angrepsstjernen.

Carl-Erik Torps utgangspunkt var at Hege Riise var ferdig som landslagssjef etter sommerens fotball-VM.

«Mye har lekket ut, og vi vet det har vært gnisninger mellom spillere og det forrige trenerteamet. Nå er det opp til spillerne å vise at de virkelig drar i samme retning og står bak det nye teamet som skal være der i tiden fremover», skrev eksperten før fredagens oppgjør.

Det var flere medieoppslag på at spillere skal ha vært misfornøyde med Hege Riise og støtteapparatet under VM. Bråket startet egentlig da Graham Hansen fyrte løs etter at hun ble vraket til en av Norges tre kamper i gruppespillet.

– Man har jo en vei å gå i samfunnet generelt når det kommer til holdninger og hvordan en oppfatter kvinnes- og manns mening, fortsetter Graham Hansen.

Slik var tiraden til Graham Hansen under fotball-VM:

– Vi må fortsette å jobbe på og gjør det vi kan å bli bedre som et lag. Jeg har ikke noe problem med å ta selvkritikk på ting vi kan bli bedre på.

«Selv om ikke nødvendigvis den midlertidige løsningen Leif Gunnar Smerud er treneren de hadde øverst på ønskelista, har de fått presset frem en endring på trenersiden», formidlet Carl-Erik Torp også i sin artikkel.

Smerud hadde egentlig sagt seg ferdig med landslagsjobbing, men han har altså ansvaret for det stjernespekkede landslaget ut året.

Norge spiller om en OL-billett via Nations League denne høsten. Det ble ikke den beste starten med 1–1 hjemme mot Østerrike i en gruppe som også består av Portugal og Frankrike.