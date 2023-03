Kasper Skaanes er på vei til Sogndal

Forrige gang kollapset overgangen, men nå er Kasper Skaanes i ferd med å forlate Brann.

Kasper Skaanes forlater Bergen, men blir på Vestlandet.

Bergens Tidende

15.03.2023 09:32

Sogndal er nær å sikre seg Kasper Skaanes, skriver BA.

For knappe to måneder siden ble han nesten solgt til Aalesund, men i siste liten strøk han på den medisinske testen. Lars Arne Nilsen & Co. tok ikke sjansen på å hente ham.