LSK-spiller punkterte lungen på behandlingsbordet: – Jeg fikk sjokk

LSK Kvinner-spiller Mimmi Löwfenius Veum (29) fikk akupunktur i regi av klubben da hun ble skadet på treningsleir i spanske Marbella. Det endte med punktert lunge.

PÅ SYKEHUSET: Svenske Mimmi Löwfenius Veum tok bilde da hun mottok oksygen og intravenøst i Spania.

Etterpå skal tobarnsmoren ha blitt bedt om å ikke fortelle hva som hadde skjedd. Det tilbakeviser LSKs daglige leder.

LSK-profilen er fortsatt i Spania, hvor klubben har vært på treningsleir. Etter at lungen kollapset søndag 5. mars, dro resten av laget og støtteapparatet hjem onsdag 8. mars.

Löwfenius Veum forteller at hun i forkant av hendelsen var stiv i nakken og ryggen. Det skal derfor ha blitt besluttet at hun skulle motta akupunktur, som er en behandling med nåler.

– Jeg fikk behandling på søndagskvelden. Det var i dette tilfellet akupunktur. Jeg kjente at nålen traff noe, for å si det sånn. Det føltes rart. Jeg fikk trykk i brystet og veldig mye tørrhoste i etterkant av behandlingen – men jeg gikk rett og la meg. Så kom det pipelyder da jeg pustet.

– Det boblet i brystet. Da sto jeg opp igjen og kontaktet vårt medisinske apparat. De tok det på alvor og vi dro for å sjekke det på et lite akuttmottak, forteller Löwfenius Veum til VG.

BLE SKADET: Mimmi Löwfenius Veum, her avbildet under en tidligere VG-reportasje, fikk lungen punktert i Spania på treningsleir med LSK Kvinner.

På akuttmottaket i Spania skal verdiene på prøvene som ble tatt ha blitt tolket som gode. Hun ble derfor sendt til hotellet igjen, noe LSK-spilleren opplevde som en lettelse, selv om smertene vedvarte.

– Jeg gikk to dager med punktert lunge. Før vi skulle spille treningskamp sist tirsdag, forsøkte jeg å jogge. Det vibrerte i brystkassen, kom masse rare lyder og jeg var tungpustet. Da ble det bestemt at vi skulle dra til et nytt sykehus.

På det større sykehuset i Marbella, ble hun henvist til en lungeekspert. Han skal umiddelbart ha konstatert at lungen var punktert.

– Det var kjempeubehagelig. Jeg fikk sjokk. Jeg hadde hatt smerter på tirsdagen, men jeg trodde det skyldtes at jeg har astma og var blitt forkjølet. Alle tenkte det, sier 29-åringen.

HAR VÆRT SKADET: Svensken mistet forrige sesong med en korsbåndskade.

Hjemme i Norge har hun mannen Sondre og barna Emil (6) og Live (2). De får hun ikke se på minst to uker. På grunn av fare for at lungen skal kollapse igjen, må hun vente 14 dager i Spania for en ny kontroll, før hun eventuelt kan sette seg på et fly hjem.

– Legen her sier at jeg skal bli bra, men jeg venter fortsatt på røntgen om to uker. Jeg er dritlei meg. For jeg har hatt et helvetes år med skader. Jeg er nettopp tilbake fra en korsbåndskade. Jeg har hatt fem-seks år hvor jeg har vært veldig av og på med tanke på fotballen. Jeg har vært gravid med to barn. Nå var jeg tilbake etter skade. Så det er veldig bittert.

SAVNER FAMILIEN: Hjemme i Norge venter mannen Sondre og barna Emil (6) og Live (2) på henne.

Hun er samtidig skuffet over at alle i klubben dro hjem til Norge uten henne. Hun sier også at klubben ba henne om å ikke fortelle mediene om årsaken til lungekollapsen.

– Jeg er skuffet over at klubben har valgt å ikke kommentere saken.

– Hvordan var det å få beskjed om at du i utgangspunktet ikke skulle fortelle hva som hadde skjedd?

– Jeg har gitt klubben en mulighet til å kommentere saken. De har valgt å ikke gjøre det. De jobber for å løse ting så «smooth» som mulig, men situasjonen min er fortsatt dritkjipt.

– Hvilken støtte har du nå i Spania?

– Min mamma har gjort et kjempearbeid fra Sverige. Hun forsøker å snakke med alle ulike parter for å få til et samarbeid. Min mormor har også kommet ned til meg. Så gjør min mann en kjempejobb hjemme. Så hadde jeg en god venn her de første dagene etter at LSK dro hjem.

– Hvordan var det at laget dro hjem uten deg?

– Jeg har ligget på sykehus. Jeg har ikke vært i slag. Så jeg har ikke fått reflektert over ting. Men i etterkant, stusser jeg jo veldig over det, forteller Löwfenius Veum.

– Hvordan vil du beskrive situasjonen din nå?

– Det viktigste er helsen, men jeg vil veldig, veldig gjerne hjem til familien min. Det er ingenting som er viktig uten dem. Lungen er blitt punktert, og det er ikke selvforskyldt. Jeg har ikke gjort noe galt.

– Jeg har vært i ekstremt god fysisk form. Det er dritkjipt å bli satt tilbake etter en oppkjøring hvor jeg har gitt alt. Jeg har brukt ett år på å trene meg opp etter kneskaden. Å være i så god fysisk form, og så skjer det noe som ikke er min skyld, det syns jeg jævlig kjipt. Jeg er mest bare lei meg, sier LSK-profilen.

Daglig leder i LSK Kvinner, Stein Ellingsen uttalte tidligere mandag at de ikke vil kommentere årsaken, av hensyn til Löwfenius Veum som arbeidstager.

Etter å ha blitt konfrontert med at svensken forteller at lungen ble punktert på behandlingsbordet og at hun er skuffet over klubbens håndtering, benekter han at spilleren har fått beskjed om å ikke fortelle hvordan skaden oppsto.

– Vi har nok ikke bedt henne om å ikke fortelle noe. Det medfører ikke riktighet. Det er ukjent for meg, sier Ellingsen.

– Hva syns du om at hun nå forteller sin historie?

– Det er helt okay, det. Hun er i sin fulle rett til å gjøre det. Det er en veldig uheldig situasjon.

– Hun er skuffet over at ingen i klubben ble igjen i Spania med henne. Hvordan ser du på det?

– Det kan jeg forstå. Vi måtte ta avgjørelse raskt den dagen gruppen skulle dra hjem. Da Mimmis agent og familievenn kunne være der med henne de første dagene, ble det avgjørelsen. Etter hvert som dagene gikk, da han skulle hjem, var vi klare til å sende en person ned. Nå ble ikke løsningen slik, fordi hun ble skrevet ut av sykehuset og har kommet seg en del.

– Da ble vi enige med Mimmi om at vi ikke skulle gjøre det. Så tilbød vi å kjøpe billetter til familien hennes slik at de kunne dra ned, men så lot heller ikke det seg gjøre på grunn av ferie og så videre, sier LSK-lederen.

– Min vurdering var at den beste løsningen for Mimmi var å ha en trygg person som hun stolte på der med henne, selv om jeg forstår hun hadde ønsket at noen fra klubben ble igjen.