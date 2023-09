Glåmdalen melder om sterk misnøye med Vegard Hansen: – Overraskende

Kongsvinger har gått fra å lede Obos-ligaen til å vinne bare en av de seks siste kampene. Nå melder lokalavisen Glåmdalen om sterk misnøye i spillergruppen.

KIL-TRENER: Vegard Hansen.





Publisert: 29.09.2023 12:51 | Oppdatert: 29.09.2023 13:05

«Flere spillere er misfornøyde/særdeles misfornøyde med Vegard Hansen. Misnøyen skal gå på Hansens lederstil som trener, og det skal være minst én spiller som har gått så langt at vedkommende har sagt at han ikke vil at KIL rykker opp hvis Vegard Hansen blir med videre» skriver lokalavisen Glåmdalen uten å vise til åpne kilder.

– Dette kom overraskende på meg. Jeg har lest stykket, men vet ikke helt hva det går på. Det er litt uoversiktlig nå, sier Vegard Hansen til VG.

– Frykter du for jobben din?

– Jeg er egentlig bare redd for løse, sinte bikkjer. Jeg er ikke redd for så mye annet.

– Hva gjør du for å finne ut av det?

– Dette dukket opp torsdag ettermiddag for min del. Jeg har vært klar over misnøye blant de som ikke har spilt i en ganske stor tropp. Noe mer enn det har jeg ikke registrert. Jeg har heller ikke fått tak på hva det går på, sier Kongsvinger-treneren.

Laget har treningsfri fredag. Vegard Hansen regner med å lede KIL mot Bryne på hjemmebane søndag. Klubben ligger på 3. plass i 1. divisjon med alle muligheter for opprykk til eliteserien.

Det er ikke kjent om landslagsspilleren til Luxembourg er blant spillerne som er misfornøyde med treneren.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer nå. Jeg nå få klarhet i hva dette er, og få gjort noe med det, sier Kongsvinger-treneren

– Glåmdalen skriver at minst en spiller ikke vil være videre med deg som trener. Det er ganske kraftig kost?

– Det er det. Vi hadde en nøytral evaluering så sent som i sommer, noe klubben har hatt i mange år. Da kom det ingen ting av dette. Tvert imot. Jeg opplevde at det var gode tilbakemeldinger og at spillerne var positive.

– Har du fått noen beskjed fra klubben om de vurderer din stilling?

– Nei. Jeg har bare hatt kontakt med Espen (Nystuen) i går. Han prøver å få oversikt på hva om ligger i dette, og hvor omfattende og ille det er, svarer Vegard Hansen.

Etter å ha fått tilsendt spørsmål på mail så svarer KILs sportslige leder, Espen Nystuen, følgende:

– Det er alltid misnøye blant spillere som ikke får spille, det er vi vant med fra tidligere i en spillertropp Men det er riktig at vi er kjent med at det har vært noe misnøye i spillergruppen, skriver Nystuen til Glåmdalen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Nystuen fredag, uten hell.

Vegard Hansen kom til Kongsvinger foran denne sesongen etter 17 år som trener i Mjøndalen. Han er fast ansatt som trener på Gjemselund.

– Jeg tenker «uendelig» i alle mine beslutninger i Kongsvinger. Jeg gjør det jeg mener er best for klubben. Jeg tror det kan være verre for trenere på en tidsbegrenset kontrakt. Det er veldig fint å tenke langsiktig, forklarte han til VG i august.

Da lå KIL an til opprykk. Etterpå har det blitt to tap, tre uavgjort og seier mot bunnlaget Skeid sist helg. Avstanden opp til KFUM på direkte opprykksplass er bare ett poeng.