Tromsø slo Glimt: Tok klubbens femte strake hjemmeseier

(Tromsø – Bodø/Glimt 3–2) For første gang på 11 år var Alfheim stadion fylt til randen i en Eliteserie-kamp. Tromsø betalte tilbake hjemmefansen med nydelige scoringer og seier mot rivalen.

11. sep. 2022 19:51 Sist oppdatert nå nettopp

For da regjerende seriemester Bodø/Glimt kom på besøk i «Slaget om Nord-Norge», var det endelig fullt igjen på Eliteseriens nordligste stadion. Hjemmelaget svarte med spektakulære scoringer, elleville driblinger og sist, men ikke minst klubbens femte strake seier på «Fort Alfheim».

Glimt skapte spenning med to scoringer på slutten, men Tromsø rodde til slutt seieren i land og slapp å få nok et sent comeback i fleisen.

– Det var herlig. Jeg synes det blir en skikkelig fest. Det blir spennende på slutten. Det er mulig at vi tenker litt for mye på publikum og TV-seerne, for det ble noen neglebitende sluttminutter. Da var det ekstra deilig å dra det i land, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup til Discovery+.

FOTBALLFEST: Bodø/Glimt-eide Lasse Nordås scoret før kvarteret var spilt. Det var starten på en brutal kveld for gultrøyene.

Det var Tromsø-juvelen August Mikkelsen som hadde hovedrollen i festforestillingen på Alfheim. Etter 13 minutter sendte han lagkamerat Lasse Nordås alene med keeper. Tromsø-spissen har sløst bort noen enorme sjanser i de siste kampene, men denne gangen var han iskald i duellen med Glimt-keeper Nikita Haikin.

At Nordås skulle score, var nærmest skrevet i stjernene. Spissen eies nemlig av Bodø/Glimt, men er lånt ut til Tromsø denne sesongen. Dette var hans første scoring i rødt og hvitt.

Ikke mange minuttene senere viste Mikkelsen seg frem igjen. 21-åringen driblet først bort halve Glimt-elleveren, før han fulgte opp med en millimeterpresis pasning mot Nordås, men et mulig praktmål ble det aldri ettersom TIL-spissen ble avvinket for en hårfin offside.

Da Tromsø fikk et frispark cirka 18 meter fra mål ikke lenge etter, skulle imidlertid Alfheim-publikumet få drømmescoringen sin. Mikkelsen finstilte siktet og limte ballen helt oppe i vinkelen.

«Hele Alfheim har sett magi av nummer ti», ropte speakeren. I pausen røpte TILs tryllekunster at han hadde terpet på frispark dagen før.

BANENS BESTEMANN: August Mikkelsen var i svært lekent humør mot Bodø/Glimt.

Dessverre for Alfheim-publikumet ble det bare 45 minutter med Mikkelsen-show. Målscoreren måtte nemlig byttes ut i pausen på grunn av en kjenning i låret.

– Det er et fantastisk frispark. Det ser ikke bra ut for oss, men jeg tror vi har mulighet til å komme oss tilbake, sa Glimt-spiller Patrick Berg til Discovery+.

Byttet av Mikkelsen ga nok hjemmefansen litt ekstra nerver, men bare ti minutter ut i annenomgang kom scoring nummer tre for Tromsø. Alfons Sampsted slo en horribel feilpasning rett i føttene på Eric Kitolano. Han tok med seg ballen noen meter fremover, før han banket kulen via en Glimt-spiller og i krysset.

Mot slutten kunne det også stått 4–0, men Jasse Tuominen misset alene med keeper. I stedet reduserte Nino Zugelj og Lars Jørgen Salvesen til 2–3 med to kjappe scoringer. Noen 3–3-scoring ble det derimot ikke for gultrøyene fra Bodø.

Seieren gjør at Tromsø går opp på en syvendeplass på tabellen. For Glimt sin del er det svært lite som taler for et tredje strake seriegull. Etter at Molde vant 4–2 mot Jerv i sin kamp søndag, er romsdalingene hele 13 poeng foran Glimt på tabellen.

– Det er en fantastisk ramme og og et fantastisk arrangement, som det også var på 16. mai. En nordnorsk kraftfest. Det er fantastisk, men da er det ekstra bittert å prestere slik vi gjorde i dag, sier Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til Discovery+.