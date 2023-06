Saggi etter «årets dommertabbe»: – Det er en seig morgen

En feil dommeravgjørelse kan ha frarøvet Tromsø både cupavansementet og en prestisjetung seier over Bodø/Glimt. Men det blir ingen karantene på Rohit Saggi etter dramaet på Aspmyra.

KOM I SENTRUM: Dommer Rohit Saggi gir TILs Jostein Gundersen gult kort onsdag. Til venstre Ruben Yttergård Jenssen.

29.06.2023 11:21 Oppdatert 29.06.2023 11:42

– Det var uheldig at den ble så avgjørende for kampen, sier Rohit Saggi til VG.

Den blir kalt «årets dommertabbe» i Nord-Norges største avis, Nordlys. Saggi kaller selv avgjørelsen «100 prosent feil».

Tromsø ledet 4. rundekampen 2–1 da Mai Traroè ble spilt gjennom Glimt-forsvaret. Saggi blåste for offside, men TV-bildene viser at Tromsø-spissen var på egen banehalvdel da pasningen gikk.

Da er det aldri offside.

– Det er en seig morgen. Jeg er på min måte en vinnerskalle. Jeg vil gjøre mitt beste i de kampene jeg dømmer, sier Saggi torsdag.

Bodø/Glimt kom tilbake på overtid og vant 3–2.

– Det er lett å være leder i medgang. I motgang må du ta vare på teamet ditt og bygge oppunder læring og utvikling. Vårt fokus er på veien videre, beskriver dommeren.

Det handler det om Sarpsborg-Sandefjord søndag for Drafn-dommeren og assistentdommerne Morten Jensen og Øystein Ytterland.

– Vi mobiliserer til kamp. Jeg ser at mange snakker om karantener og suspensjon, men som for alle andre idrettsutøvere så ønsker vi å komme opp på hesten igjen etter en litt dårlig prestasjon, sier Saggi.

Han bekrefter at det ikke blir noen forandringer på grunn av feilen på Aspmyra.

Etter kampen kom dommer Rohit Saggi inn i spillergarderoben til de rødhvite og beklaget avgjørelsen, ifølge Nordlys.

– Det er rett og rimelig at vi står rakrygget. Norge er et lite land, alle er en del av den samme fotballfamilien, beskriver Rohit Saggi til VG.

– Jeg synes det er stort av Saggi. Det synes jeg er veldig bra. Vi gjør feil, og dommere gjør feil, sier Ruben Yttergård Jenssen til lokalavisen etter kampen og roper varsku:

– Vi husker Rosenborg i sin storhetstid, de hadde dommerne på lag på Lerkendal. Nå føler jeg det er litt sånn på Aspmyra. Glimt får stort sett alle 50/50-situasjoner i sin favør.

Tromsøs trenerteam tente på de fleste plugger under kampen. Gaute Helstrup hevder at Saggi & co. sto for flere feil offsideavgjørelser. Både han og assistenten Jørgen Vik fikk gult kort i den hete avslutningen.

VILL FEIRINGEN: Det tok av på Aspmyra da Bodø/Glimt – rett etter den feil offside-avgjørelsen – sikret seg seieren med to mål på overtid.

– De gule kortene står seg. Det går på generell oppførsel i teknisk sone og den gikk dessverre over grensen. De (Tromsø-trenerne) vet ikke 100 prosent svaret på den avgjørelsen. Det vet ingen i kampens hete og før vi har sett bildene, sier dommeren til VG.

Til daglig har han hjelp av videoassistert dømming i eliteserien. Men NFF har ikke innført systemet i cupen. Dermed hevet assistentdommer Morten Jensen feilaktig flagget på Aspmyra.

– Om det hadde vært VAR ville Morten oppskriftsmessig av avventet avgjørelsen. Flagget ville blitt holdt nede, situasjonen ville blitt spilt gjennom, og så hadde flagget kommet. VAR hadde så sjekket det, forklarer Saggi.

– Er det kjipt?

– Jeg ønsker VAR velkommen på alle arenaer i Norge. Så får andre ta de avgjørelsene.