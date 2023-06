Vålerenga med sesongens første tap – VM-klare Pettersen forlot banen i tårer

(LSK Kvinner – Vålerenga 2–0) VM-uttatte Guro Pettersen fikk seg en skikkelig smell i hodet mot LSK Kvinner og måtte byttes ut kort tid før VM. Vondt gikk til verre for Vålerenga som tapte sesongens første kamp.

PANNEBÅND: Guro Pettersen spiller med et spesiallaget pannebånd. Her er fra siste gruppespillkamp mot Østerrike i EM i fjor. Vis mer

Vålerenga-keeperen var førstekeeper for Norge under fjorårets EM. Nå kan VM om få uker ryke.

I en duell med LSK-spiss Mimmi Löfwenius Veum etter drøye halvtimen fikk hun seg en skikkelig trøkk i hodet. Keeperen spiller med et spesiallaget pannebånd etter å ha slitt lenge med hjernerystelser.

Pettersen prøvde å fortsette kampen, men etter noen minutter måtte hun kaste inn håndkleet og byttes ut i den siste kampen før mesterskapet.

– Jeg er ikke sikker på at det går så bra. Her må dommerne på jobb og beskytte spillerne. Vi kan ikke ha det slik, sier Vålerenga-trener Nils Lexerød til TV 2 i pausen.

– Dette er trist. Det skjer ofte for Guro. Det kan være karrieretruende med alle hjernerystelse hun har fått. Hun har en tøff spillestil, og det er uheldig at dette skjer, sier Solveig Gulbrandsen etter kampen på TV 2.

Kanalen opplyste også at de jobbet med å sjekke Pettersens helsetilstand, og at de ville komme med en uttalelse i løpet av kvelden.

Pettersen var oppløst i tårer da hun måtte gi seg.

– Vi skal ikke spekulere for mye i hodeskader, men det er fort mulig at VM røk for henne der, faktisk, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Nå måtte Vålerenga bytte inn tredjekeeperen sin. Inn kom 25 år gamle Klara Sporsem til sin tredje kamp for Vålerengas førstelag.

I kampen mot Rosenborg i mai røk det som var førstekeeper Jalen Tompkins korsbåndet, og er ute på ubestemt tid. Derfor har Pettersen voktet buret de siste rundene før VM i Australia og New Zealand.

Sporsem kunne lite gjøre med Amanda Johnsson Haahrs fantastiske 1–0-scoring. Kanten dro seg inn fra venstre og fyrte av en kanon opp i vinkelen.

– Det er så deilig. VI har hatt en bra periode nå. Det å slå Vålerenga i hallen her er fantastisk, sier målscoreren til TV 2 etter kampen.

Omtrent rett fra avspark doblet hjemmelaget ledelsen. LSK Kvinner brøt Vålerenga som gikk i angrep fra avspark. Det ga rom til Veum som enkelt bredsidet inn kampens andre scoring.

Dermed gikk Vålerenga på sesongens første tap mot rivalen fra Romerike. LSK på sin side klatret opp i ryggen på Rosenborg på andreplass i Toppserien. Vålerenga leder med syv poeng ned til Rosenborg, men har to kamper mer spilt.

I 2019 krasjet Pettersen i stolpen på trening for Vålerenga. Da sa hun at hun trodde det var hennes 12. hjernerystelse. Da hadde hun nettopp vært ute i flere uker med en annen hjernerystelse.

– Jeg vet faktisk ikke hvor mange hjernerystelser jeg har hatt. Jeg husker ikke, sa Pettersen til VG før hun fikk landslagsdebuten mot Nord-Irland i EM i fjor.

Det var ingen selvfølge at Pettersen skulle bli tatt ut til VM-troppen. Det som var Norges førstekeeper et år tilbake, hadde mistet plassen sin i Vålerenga denne sesongen.

Med fire jevne keepere var det knyttet stor spenning til hvem landslagssjef Hege Riise ville ta ut. Det endte til slutt med at den minst rutinerte av dem, Stabæks Sunniva Skoglund, ble vraket.

Aurora Mikalsen i Brann, Cecilie Fiskerstrand i LSK Kvinner og nevnte Pettersen ble valgt som keepertrio.