ULLEVAAL (Aftenposten): Nok en gang kollapset det norske landslaget. Det er blitt et gjentagende problem.

Birger Meling fortviler etter at nederlaget var et faktum. Han sliter med å finne ord for situasjonen landslaget nå er i.

18.06.2023 07:00

Kontrasten kunne ikke vært mer brutal. De norske spillerne falt til gresset i skuffelse. På tribunen sto skotter i kilt og jublet over en enorm snuoperasjon.

De skal etter all sannsynlighet til EM. Det er det ingenting som tyder på at Norge skal.

Det er blitt en greie at Norge slipper inn mål de siste 15 minuttene, sa en svært skuffet Egil «Drillo» Olsen på TV 2 etter kampen.

Det har han rett i. Denne gangen skjedde det to ganger på litt over 100 sekunder.

De norske supporterne hadde akkurat rukket å heve skjerfene og stemme i hymnen «Alt for Norge». Det var som å synge «Seier’n er vår» – bare altfor tidlig.

Tre kamper i EM-kvaliken har gitt ett poeng. Tre ganger har det raknet for Norge mot slutten av kampen.

Knockout på knockout på knockout, var Ståle Solbakkens oppsummering.

– Det er vanskelig å forestille seg hvor mye motgang vi har hatt i denne kvaliken, sa han.

Ting har ikke gått Ståle Solbakkens vei i år.

– Lederskap, kynisme og struktur

Da Solbakken tok over landslaget var mentalitet og innstilling noe av det han og assistent Brede Hangeland skulle jobbe med. Sistnevnte hadde kritisert disse områdene flere ganger som ekspert for TV 2.

Foreløpig ser de ikke ut til å ha lykkes.

Mangler spillerne noen mentale egenskaper? En nedbrutt Birger Meling tok lang betenkningstid før han svarte etter kampen.

Nei, sa han etter 12 sekunder med stillhet. Men Frankrike-proffen sliter med å finne ordene om situasjonen laget nå står i.

– Det virker bare som at du står i dritten. Hvis noe kan gå galt, så går det galt for øyeblikket, oppsummerer han.

Aftenpostens fotballekspert, Lars Tjærnås mener det er flere ting det skorter på.

– Lederskap, kynisme og struktur er hovedingrediensene for å ro i land den type kamper. Litt for ofte mangler Norge to av tre, eller i verste fall alle, sier Tjærnås.

– Den tøffeste motgangen

Skottenes utligning kom etter at Leo Skiri Østigård fikk krampe i begge leggene på absolutt verste tidspunkt.

Patrick Berg mener imidlertid at problemene startet før det hugget til i Østigårds bein. Skottene skulle aldri fått muligheten til å spille ballen inn i det farlige området.

– Det er unødvendig i det stadiet av kampen at de kommer seg inn dit. Vi skal bare lukke det og være rutinerte. Det manglet litt på akkurat det, sier han.

Han mener ikke at laget mangler noen mentale egenskaper.

– Det er iallfall sånn jeg ser det. Så kan det godt være at det gjør det. Jeg synes vi er en fin gruppe, som egentlig takler det meste, sier Bodø/Glimt-spilleren.

Han legger ikke skjul på at akkurat nå er det veldig tungt.

– Dette er nok den tøffeste motgangen vi har hatt som gruppe under Ståle, sier han.

Akkurat det er landslagssjef Ståle Solbakken enig i.

Følelsesmessig er det for han noe av det tøffeste han har stått igjennom hele karrieren.

– Jeg magepuster skikkelig, som de sier i Danmark, sier Solbakken.

Målvakt Ørjan Nyland mener laget må bli bedre når det virkelig gjelder.

– Det handler om å fortsette å gjøre de riktige tingene, til og med når det brenner. Det må vi ta lærdom av, sier han.

Frykter støtten forsvinner

Interessen rundt laget har vært enorm. Ullevaal er utsolgt også mot Kypros tirsdag. Mye skyldes naturligvis at Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard herjer i Premier League.

Men Solbakken er forberedt på at det kanskje vil snu litt nå. Det har han iallfall forberedt spillerne på.

– Jeg har sagt til dem at den entusiasmen, gratis publikumsstøtten og all positiviteten som har vært der, selv om vi har hatt niks resultater, den vil nok avta. Vi må jobbe for å fortjene den, sier han.