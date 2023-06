Norsk juvel (19) kan få City-drømmen oppfylt

CLUJ, ROMANIA (VG) De neste ukene spiller Oscar Bobb for Norge i U21-EM. I etterkant kan 19-åringen bli fast lagkamerat med Erling Braut Haaland (22) i Manchester City.

I ROMANIA: Onsdag trente Oscar Bobb sammen med Håkon Evjen, keeper Kristoffer Klaesson og resten av det norske U21-mannskapet foran EM-premieren mot Sveits torsdag kveld. Vis mer

Oslo-gutten ble nylig kåret til årets spiller på Manchester Citys nest beste lag for andre sesong på rad, etter å ha debutert for A-laget borte mot Barcelona forrige sommer.

Ifølge Manchester Evening News ligger Bobb nå godt an til å bli et permanent medlem av A-stallen.

– Jeg vet ikke hva som skjer enda, men det høres veldig bra ut, sier Bobb til VG foran åpningskampen mot Sveits her i CFR Cluj Stadium.

Den offensive teknikeren signerte for Manchester City i 2019, 16 år gammel. Det første året bodde Bobb på et rom på akademiet før han flyttet inn til en vertsfamilie under pandemien. Nå er U21-profilen voksen og bor i en leilighet i Manchester. Han er glad for de fire årene han har tilbrakt i City-systemet.

– Det har vært veldig gøy. Jeg føler jeg har utviklet meg og at jeg er bedre enn jeg var for ett år siden. Jeg er veldig fornøyd og gleder meg til det som skal skje fremover.

TRENER MED STJERNENE: Oscar Bobb har trent mye med Citys A-lag, som her under treningsleiren i USA i fjor sommer. Fra venstre: Oscar Bobb, Kevin De Bruyne, Julian Alvarez, Kyle Walker, Rodri og Erling Braut Haaland.

Den spanske superstjernen Rodri, som avgjorde Champions League-finalen mot Inter tidligere denne måneden, har vært full av lovord om Bobb overfor VG.

– Jeg syns han gjør det glimrende. Jeg kjenner Oscar fra flere år tilbake. Jeg liker ham som spiller. Han er veldig smart, sterk og kan spille på topp eller på kantene, fortalte Rodri fjor.

På trening med A-laget har Bobb latt seg imponere stort av spesielt en spiller: Erling Braut Haaland.

MED A-LAGET: Oscar Bobb var i troppen til Citys kamp mot Bayern München i amerikanske Green Bay sist sommer.

Bobb svarer kontant på spørsmål om hvor stor inspirasjon Haaland er for ham.

– Den største. Han er jo verdens beste. Jeg prøver å ta de tipsene jeg kan som han gir meg. Jeg følger med og ser hva han gjør riktig, forteller 19-åringen, som kan spille alt fra indreløper til kant og hengende spiss.

– Hva lærer du mest av fra Erling?

– Det må være mentaliteten. Det er vanskelig å lære av talent. Men mentaliteten hans er helt syk.

– Hva er det han gjør?

– Det er hver dag 100 prosent. Uansett hva han oppnår, og han oppnår jo de største tingene, så er han 100 prosent hver dag.

Selv scoret Bobb et glitrende mål i U21-landslagsdebuten i fjor høst.

Fakta Slik sendes Norges gruppespillkamper i U21-EM Torsdag 22. juni kl. 18.00

Norge – Sveits på VG, NRK1 og i NRK TV Søndag 25. juni kl. 20.45

Norge – Frankrike på VG, NRK1 og i NRK TV Onsdag 28. juni kl. 20.45

Italia – Norge på VG, NRK3 og i NRK TV Ytterligere kamper med Norge, og finalen, sendes både på VG og NRK. Resten av kampene sendes eksklusivt på VG+ Sport. Mesterskapet spilles 21. juni til 8. juli i Romania og Georgia. Vis mer

De nestene ukene deltar Norge i et U21-mesterskap for første gang på 10 år. Sveits, Frankrike og Italia er motstanderne i gruppe D. Bobb kan få en uvurderlig rolle, selv om konkurransen om plassene er tøff. Første kamp er i kveld klokken 18.00 norsk tid.

– Jeg gleder meg, som jeg tror hele laget gjør. Det er gøy å endelig være på plass. Vi føler oss veldig klare, sier Bobb.

– Det er vanskelig å si før fløyta går, men vi tror vi kan overraske positivt.

Den samme følelsen sitter flere av lagkameratene med. Svaret får vi allerede mot Sveits. Oppgjøret kan du se gratis på VGTV med studiosending fra klokken 17.00.

Les mer om Oscar Bobb:

Les mer om U21-EM:

DEBUTEN: 24. august i fjor ga trener Pep Guardiola norske Oscar Bobb debuten for Manchester City i veldedighetskampen mot Barcelona på Camp Nou.