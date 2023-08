15-åring ble kalt n-ordet: Laget fikk bot da de forlot banen

VG har anonymisert utdraget fra rapporten.

I nevnte kamp så valgte bortelaget å ikke fullføre kampen. De ga beskjed etter 67 min at de ikke hadde til hensikt å spille ferdig kampen, da det begynte å bli mye stygge kommentarer fra begge lag.

Etter 65 min så begynner det virkelig og ta av. Begge lag beskylder hverandre for å skulle ta/drepe hverandre. Da dommer ikke får med seg hvem som sier hva (dette skjer på motsatt banehalvdel for hvor spillet foregår), så velger jeg og kalle til meg kapteinene for å få en slutt på dette.

Dette hjelper lite.

Kommentarene hagler mellom spillere og fra tribunen og ut på banen. Fra hjemmelag hører dommer det blir sagt «Skal ta deg etter kampen. Jævla ekle ne***, dritt svarting, jeg skal drepe deg», og hører fra det andre laget: «Feite asiat helvete. Skal ta deg etter kampen, jeg skal drepe deg»

Det var veldig vanskelig å få med eksakt hvem som sa hva, men dette er kommentarene som dommer hører.

Det hele ender med at bortelagets trener kaller på dommer for å gi beskjed om at de ikke har til hensikt å fullføre kampen.