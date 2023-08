Vil ha stor endring i Rosenborg

TRONDHEIM (VG) Det ble et stort tema under rettssaken mot Kåre Ingebrigtsen. Nå kan det gå mot en stor endring i Rosenborg-systemet.

SPORTSLIG LEDER? Mikael Dorsin tar til orde for endring i RBK.

Publisert: 09.08.2023

Hvem er Rosenborgs øverste leder?

Det var et sentralt tema sentralt temaRosenborg mente at stillingsvernet til Kåre Ingebrigtsen ble opphevet siden han var klubbens øverste leder, og at dermed sparkingen kunne rettferdiggjøres. Ingebrigtsen var uenig. Saken endte i forlik. da Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun i 2019 havnet i rettssak med Rosenborg, etter å ha fått sparken året før.

Nå diskuteres spørsmålet når den sportslige fremtiden til RBK skal defineres.

– Jeg mener det er best for klubben med tanke på hvordan fotballen utvikles, sier sportslig leder Mikael Dorsin når han møter VG på sitt kontor på Brakka BrakkaRBKs klubbhus like ved Lerkendal stadion..

– Trenere kommer og går mye hyppigere. Det handler ikke bare om at trenerne kan gjøre det dårlig, men også for at de kan bli attraktive for andre klubber. For å ha mer kontroll på økonomien og å følge klubbens planverk og strategi, så tror jeg det er bedre at det er mer klubbstyrt.

Slik RBK er organisert i dag ser linjene slik ut:

Styret er øverste organ i Rosenborg, ledet av styreleder Cecilie Gotaas Johnsen .

Under styret går det to linjer:

Den ene går rett ned til hovedtrener, som rapporterer rett til styret. I dag er det midlertidig trener Svein Maalen .

På den andre siden går den i dag ned til daglig leder Tore Bjørseth Berdal, videre til leder for sport Roar Vikvang og videre til sportslig leder Mikael Dorsin.

De siste årene har trønderne gått med blodrøde tall i regnskapene. Daglig leder Berdal har blant annet forklart underskuddene med hyppige trenerskifter som igjen har ført til at disse trenerne har ønsket å bringe inn «sine» spillere.

– Det er relativt dyrt å bytte trener. Forskjellige trenere vil ha en spillerstall på forskjellige måter. De ser an spillere og verdsetter forskjellige ting. Så det er ingen tvil om at det er spillerlogistikken som er den store utgiften, har Berdal tidligere uttalt til Adresseavisen.

Kjetil Rekdal måtte gå som Rosenborg-trener i midten av juni. Her sammen med Cecilie Gotaas Johnsen.

I disse dager jobber RBK med å få på plass en ny sportslig strategi. Der er det et stort tema hvem som skal være klubbens øverste leder.

– Når det kommer inn en trener så har han satt sitt bilde av laget og hvilke spillere han ønsker inn og ut. Så blir det en diskusjon og blir det uenighet sportslig har treneren i dag det siste ordet. Da kan det bli store utskiftninger i starten, og det kan bli mindre kontroll på at klubben følger strategien som er satt opp, sier Dorsin.

Han presiserer at dette ikke handler om han, men om rollen han innehar. Dorsin mener det heller ikke har vært altfor mange problemer rundt organiseringen som er i dag, siden det er flere ledd som hele tiden er med og diskuterer.

– Det handler mer om å ha en sikkerhetsventil for klubben. At det er klubben som har det overordnede ansvaret. Du kan diskutere om rollen i dag er sportslig leder eller om den er mer en assistent til styre og trener, og slik bør det ikke være. Sportslig leder bør lede og være absolutt ansvarlige for spillerlogistikk og støtteapparat på A-lag, sier Dorsin.

Siden Kåre Ingebrigtsen måtte gå sommeren 2018, har RBK hatt seks forskjellige hovedtrenere forskjellige hovedtrenereRini Coolen, Eirik Horneland, Trond Henriksen, Åge Hareide, Kjetil Rekdal, Svein Maalen om man inkluderer Maalen som i dag er midlertidig hovedtrener.

– Det er klart treneren skal ha innflytelse på spillerlogistikk og andre deler. Vi henter ikke tre spillere som klubben vil ha, og så sier treneren at «de vil jeg aldri i verden spille med». Treneren skal ha enorm innflytelse, men i bunn og grunn ikke bestemme til slutt og være den øverste ansvarlige for spillerlogistikk. Det tror jeg er sunnere for alle, sier Dorsin.

Kåre Ingebrigtsen havnet i rettssak mot Rosenborg og daværende styreleder Ivar Koteng. Den endte til slutt med forlik.

Han får støtte av trener Svein Maalen, som står med fire seiere på rad i Eliteserien etter å ha snudd kampen mot Haugesund søndag.

– Det handler om at Rosenborg vil være en klubb med tydelig identitet, helt uavhengig av enkeltpersoner. At vi har en stabil retning uavhengig av for eksempel trenere. Trenerskifter vil alltid komme, men man trenger ikke å endre kurs som klubb for det, sier Maalen.

Han mener det fotballfaglige hovedansvaret må ligge hos trenerne.

– Så må det være klubbstyrt mer i form av å rekruttere trenere og spillere som i større grad henger sammen med klubbens identitet, sier Maalen.

Midlertidig RBK-trener Svein Maalen.

– Mener du RBK har mistet seg selv der de siste årene?

– Det har i hvert fall sving litt. Det har gått litt fra det ene til det andre. Så skjønner jeg at det ikke bestandig er så enkelt og at det er mange kriterier som skal spille inn, sier den midlertidige hovedtreneren.

PS. Da Vålerenga ansatte Geir Bakke tidligere i sommer, endret de organiseringen til at sportssjef Joacim Jonsson ble klubbens øverste leder på sport.

