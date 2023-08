Hollywood-stjernens Wrexham videre i ligacupen etter straffedrama − nordmann med grov bom

Skuespillerstjernen Ryan Reynolds’ Wrexham rykket nylig opp til League 2 i England. Tirsdag slo de ut Wigan fra League 1 i ligacupen.

Publisert: 08.08.2023 Oppdatert: 08.08.2023 23:56

Og cupavansementet ble ikke sikret uten dramatikk. For da det ikke ble scoringer etter 90 minutter, gikk det hele til straffesparkkonkurranse.

Begge lag satte sine første to straffer før forhåndsfavoritten Wigan bommet på sin tredje ved Charlie Hughes. Sam Dalby sørget for at det sto 4–2, og da måtte neste Wigan-spiller score for å holde seg i straffekonken.

Den straffeskytteren for Wigan var norske Thelo Aasgaard:

Den engelskfødte 21-åringen taklet ikke presset og satte straffen langt over mål - til stor jubel blant den walisiske hjemmefansen.

Dermed er Wrexham videre til 2. runde i ligacupen, hvor de kan få motstand fra Premier League.

Wrexham er eid av Hollywood-stjernene Ryan Reynolds og Rob McElhenney. Målet på sikt er å nå Premier League. Forrige sesong rykket Wrexham opp fra National League – nivå fem i England.

Denne sesongen spiller den walisiske klubben i League 2, hvor de gikk på et 3–5-tap mot MK Dons i seriepremieren lørdag. Da var Reynolds selv på plass: