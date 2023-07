LSK-duoen om Bakkes påstand: – Går ikke an

LILLESTRØM/VALLE (VG) Geir Bakke brukte mye tid på å forklare hvorfor han tok det kontroversielle valget om å signere for Vålerenga. Uttalelsene setter fyr i LSK-leiren.

RYSTET: Sportssjef Simon Mesfin og LSK-spiller Geirmund Åsen svarer på Bakkes valg om å gå til Vålerenga.









– Jeg har vært i Vålerenga før, så jeg ble til en viss grad veldig blå da, men så har jeg vokst opp utenfor elven i Lillestrøm. Jeg er faktisk gul og blå, tenk dere det. Det er vanskelig å svelge for alle parter, sa Bakke om hvorfor han nå signerer for Vålerenga midt i sesongen.

Det får sportssjef Simon Mesfin til å rynke på nesen.

– Gul og blå? Han kan ikke være gul og blå. Det er en dårlig kombinasjon. Jeg skjønner ikke helt hva han sier. Enten er du gul, eller så er du blå. Punktum, sier Mesfin.

Bakke mener at det er magefølelsen og litt «murring», som gjorde til at han nå tok valget om å signere for erkerivalen.

– Jeg har vært der i mange år, og det har vært noen intense år. Det er en spillergruppe som har kjent på at vi er krevende. Når det går fra krevende til urimelig, og det blir litt murring, så må man kjenne på det, sier Bakke.

Bakke mener at dette var et riktig tidspunkt å forlate klubben.

– Det skipet seiler så godt, så det trengtes et nytt ansikt der. Vålerenga tok kontakt og jeg kjente det var riktig nå, sier Bakke.

Det avkrefter LSK-spiller Geirmund Åsen.

– Nei, jeg synes spillerne har tatt steg. Folk jakter hele tiden å ta nye steg. Når man normalt er mye sammen, vil det gå opp og ned, som et kjærlighetsforhold. Noen ganger er lunten kortere, men slitasje synes jeg det ikke har vært, sier Åsen.

Han får støtte av sportssjefen.

– Ikke gjør slitasje til noe større enn det er. Det er en naturlig årsak og en konsekvens av det som skjer, sier Mesfin.

Sportssjefen understreker at overgangen var ene og alene Bakkes valg.

– Han har tatt dette valget, sparret innimellom, men jeg har sagt at han er LSK-trener og vi ønsker ham. På et tidspunkt måtte jeg si til ham at han begynner å bli blå. Det var et brekningspunkt der. Frem til det punktet har han vært LSK-trener og informert om en hendelse fra en annen klubb, sier han.

– Tror du han kommer til å gjøre en god jobb i Vålerenga?

– Det driter jeg i, sier Mesfin.

Sportssjefen mener valget er sprøtt.

– Det er noe av det sykeste. Tror det kommer til å gå lenge mellom hver gang vi opplever dette. Jeg har sagt underveis hva jeg mener om Vålerenga, men det vet han. Jeg har presisert at det er ingen tvil om at det er spesielt å gå fra LSK til VIF. Det skjer sjeldent og det er en grunn til det, sier Mesfin.