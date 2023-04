Raser etter Fernandes-suspensjon: – Latterlig

(Manchester United - Sevilla 2–2) Bruno Fernandes mister Manchester Uniteds kvartfinale-retur mot Sevilla med karantene. Ekspertene mener han ble straffet for hardt.

14.04.2023 10:53 Oppdatert 14.04.2023 11:15

Portugiseren kastet seg ned og blokkerte et skudd fra Nemanja Gudelj med albuen (se situasjonen over). Tross store protester, var det Fernandes’ tredje gule kort i Europa League denne sesongen. Han er derfor suspendert til den avgjørende returkampen i Spania kommende torsdag.

– Latterlig, sier Paul Scholes, tidligere United-spiller og ekspert for BT Sport.

– Det virket som om dommeren ikke kunne la være å gi gult kort.

Bruno Fernandes protesterer på dommer Felix Zwayers gule kort. Til venstre Marcel Sabitzer, mens til høyre står Ivan Rakitic og Nemanja Gudelj.

Heller ikke Owen Hargreaves, også BT Sport-ekspert og eks United-spiller, forstår det gule kortet.

– Det er en latterlig avgjørelse av dommeren. Hva skal Bruno gjøre? Det er ikke gult kort i hele tatt, sier Hargreaves.

– Hvor skal armen hans være? Jeg er enig i at det er frispark, men ikke i nærheten av gult kort, sa Peter Schmeichel, tidligere United-kaptein, som BBC-ekspert.

Fakta Kampfakta Manchester United – Sevilla 2-2 (2-0) Mål: 1-0 Marcel Sabitzer (13), 2-0 Sabitzer (19), 2-1 Tyrell Malacia (selvmål 83), 2-2 Harry Maguire (selvmål 90). Dommer: Felix Zwayer, Tyskland. Gult kort: Bruno Fernandes, Antony, Facundo Pellistri, Manchester U., Gonzalo Montiel, Ivan Rakitic, Erik Lamela, Nemanja Gudelj, Marcos Acuña, Sevilla. Manchester United (4-2-3-1): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane (Harry Maguire fra 45.), Lisandro Martínez, Tyrell Malacia – Casemiro, Marcel Sabitzer – Antony (Facundo Pellistri fra 80.), Bruno Fernandes (Christian Eriksen fra 61.), Jadon Sancho (Anthony Elanga fra 62.) – Anthony Martial (Wout Weghorst fra 61.). Sevilla (4-2-3-1): Yassine Bounou – Gonzalo Montiel (Papu Gómez fra 89.), Tanguy Nianzou (Suso fra 72.), Marcão, Marcos Acuña – Fernando, Nemanja Gudelj – Lucas Ocampos, Ivan Rakitic, Óliver Torres (Jesús Navas fra 45.) – Erik Lamela (Youssef En-Nesyri fra 66.) Øvrige kvartfinaler i Europa League: Feyenoord – Roma 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Mats Wieffer (53). Leverkusen – Union Saint-Gilloise 1-1 (0-0) Mål: 0-1 Victor Boniface (51), 1-1 Florian Wirtz (82). Juventus – Sporting Lisboa 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Federico Gatti (73). Vis mer

Torsdagens kamp på Old Trafford endte 2–2 etter at Marcel Sabitzer så ut til å bli helt med to mål, men selvmål fra Tyrell Malacia og Harry Maguire i sluttminuttene skaper full spenning.

I tillegg til Fernandes’ karantene, har Manchester United skadebekymringer. Lagets store formspiller Marcus Rashford måtte ut sist helg, og det er ukjent når man kan vente han tilbake. Torsdag kveld måtte begge midtstopperne, Raphael Varane og Lisandro Martínez, ut med skade.

– Det var ingen motstandere rundt ham, så det er ser ikke bra ut for Martínez, men jeg kan ikke si helt nå, sier Erik ten Hag, Manchester United-manager, til BT Sport.

– Varane har slitt noen uker, så vi får se. Jeg har ikke snakket med ham etter kampen ennå.

Hargreaves er klar på at det ser ut til å bli tunge forfall for rødtrøyene.

– Å muligens miste Fernandes, Rashford og Martínez … De hadde så stor kontroll og kunne ledet 4-0 før pause. Så er alt blitt helt endret, med de skadene og at de mister Bruno. Den andre omgangen var en stor overraskelse, sier Hargreaves.

Vinneren av Manchester United-Sevilla møter vinneren av Juventus-Sporting i semifinale. Torsdag vant Juventus 1–0 hjemme.

Feyenoord slo Roma 1–0, mens det endte 1–1 mellom Bayer Leverkusen og Unio Saint Gilloise. Tidligere Bodø/Glimt-spiss Victor Boniface scoret sistnevntes mål.

PS! Søndag venter Nottingham Forrest i Premier League for Manchester United.