VGs OBOS-tips: Bare opprykk godt nok for Start

Kristiansund rykket ned fra Eliteserien med knappest mulig margin. Det bør bli rask retur. For Start er bare opprykk godt nok i 2023.

OPPRYKK? Emil Grønn Pedersen og de andre Start-spillerne jubler i cupkampen mot Tromsø nylig.

09.04.2023 21:52

OBOS-ligaen består av 16 lag. To lag rykker rett opp til Eliteserien, mens fire skal spille kvalik om opprykksplayoff. To lag rykker rett ned og ett skal spille nedrykkskvalifisering.

Det betyr at veldig mange lag er involvert i enten opprykk eller nedrykk - og det gjør OBOS-ligaen underholdende.

Her er VGs tabelltips:

KBK-PROFILER: Dan Peter Ulvestad og trener Christian Michelsen i den siste eliteseriekampen høsten 2022.

1. Kristiansund

Kristiansund rykket ned etter å ha blitt ansett som en etablert middelhavsfarer i Eliteserien. KBK har mange spillere med erfaring fra øverste nivå, og det blir godt å ta med seg i kampen for opprykk. Sander Erik Kartum, Dan Peter Ulvestad og Andreas Hopmark blir viktige brikker.

2. Start

To skuffende sesonger på nivå to for kristiansandslaget, så nå er det på tide å ta turen opp i Eliteserien. Det er stor interesse på Sørlandet og en spillerstall som bør være god nok til opprykk. Tom Strannegård fra AIK er en spennende signering. Etter mye rør de siste årene har roen senket seg over det blide Sørland, og Start må og kan rykke opp.

TILVEKST: Simen Rafn for Aalesund i fjor.

3. Fredrikstad

Fredrikstad hadde et skuffende 2022, men med ny trener (Mikkjal Thomassen fra Færøyene) og en bra styrking av stallen hersker optimismen. En av landets desidert mest fotballgale byer. Tim Björkström og Simen Rafn er to gode tilvekster, og islendingen Julius Magnusson er kanskje den beste signeringen i hele OBOS-ligaen.

SPENNENDE: Vegard Hansen er ny trener i Kongsvinger.

4. Kongsvinger

Med Vegard Hansen som ny trener blir det spennende å se hva Kongsvinger kan komme opp med. Har tapt knepent for Rosenborg og slått HamKam i oppkjøringen. Joacim Holtan fra Haugesund og Vegard Leikvoll Moberg fra Brann er sterke signeringer. Skal det endelig bli nivå én-fotball i de dype skoger igjen?

5. Jerv

Sørlendingene rykket ned i fjor og har nok ikke ressurser til å spille på øverste nivå. Men erfaringen fra Eliteserien blir selvfølgelig godt å ha med seg på nivå to. Dyktige Arne Sandstø vet hva som skal til i OBOS-ligaen. Kan Ange Mutsinzi tette forsvaret?

KFUM-JUBEL: Robin Rasch (t.v.) og Keivan Ghaedamini markerer scoring sist sesong.

6. KFUM Oslo

Det blir gjerne mange mål begge veier når «Kåffa» spiller. Det som KFUM gjør med små ressurser, er veldig imponerende. Har mange spillere både ut og inn - men nivået er trolig omtrent som i fjor. Har mistet Aaron Kiil Olsen til Vålerenga. Assistent Johannes Moesgaard har tatt over etter dyktige Jørgen Isnes, som er hentet av Strømsgodset.

7. Sogndal

Tapte 6–0 i generalprøven mot Brann, men den gamle landslagskjempen Tore André Flo får nok bedre orden på Sogndal etter hvert. Tradisjonene for toppfotball lever i saftbygda, men Sogndal har for tiden ikke en spillertropp som er god nok for å kjempe om opprykk.

NY: Kåre Ingebrigtsen har ikledd seg Ranheim-klær i 2023.

8. Ranheim

Ranheim ble bare nummer åtte i fjor, og det blir neppe opprykksmuligheter i år heller. Men John Hou Sæter er en spennende signering fra kinesisk fotball. Bendik Bye fra Kristiansund kan bli viktig. Erfarne Kåre Ingebrigtsen er hentet for å løfte klubben tilbake mot Eliteserien. Legenden Michael Karlsen har lagt opp, og Vegard Erlien gikk til Tromsø.

9. Sandnes Ulf

Har vært en middelhavsfarer på tabellen i OBOS-ligaen de siste årene, og det blir trolig noe av det samme i 2023. Ringreven Bjarne Berntsen har fortsatt styringen og har ambisjoner - i stor grad med lokale spillere. Det kan gi resultater - på sikt.

10. Mjøndalen

En epoke er utvilsomt over i Mjøndalen når Vegard Hansen er borte. Sønnen Adrian kan imidlertid bli en viktig brikke i 3050-laget til Kevin Nicol, som har vært i Mjøndalen noen år - men nå har fått hovedansvaret. Har ikke all verdens økonomi å boltre seg med.

11. Hødd

Hødd viste muskler med å slå Molde i en treningskamp, og vi har god tro på at «heimebanen» kan redde plassen på nivå to. På Høddvoll sitter det masse toppfotball i veggene. Det kan bli avgjørende for en bra plassering. Ung og spennende trener i trønderen Joakim Dragsten.

NYKOMMER: Abel Stensrud.

12. Bryne

Haaland-familiens klubb ble nummer 11 i fjor - takket være en god avslutning på høsten. Det ble 2–2 i generalprøven mot Åsane - uten å overbevise. Bryne har fått en del spennende tilvekster, men ender trolig i «ingenmannsland» mellom opprykks- og nedrykkskamp. Spennende tilvekst i Odds Abel Stensrud. Kevin Knappen er kjent for stram og god organisering.

13. Raufoss

Christian Johnsen er borte som trener og erstattet av Jørgen Wålemark, som kanskje noen husker som Lillestrøm-spiller. Raufoss sliter med lite budsjett, men svensken har tross alt en brukbar stall. Jamal Deern Haruna fra Ghana kan bli en suksess i OBOS-ligaen, og sveitseren Loris Mettler er også spennende. Legger om til 3–5–2.

MELLØS: Thomas Myhre ønsker velkommen til toppfotball på Moss’ hjemmearena igjen. Og i kiosken får du pølse i vaffel.

14. Moss

Hyggelig gjensyn med «pølse i vaffel», men trener Thomas Myhre kommer til å få en tøff jobb med å redde plassen på nivå to. Med minimale ressurser må han bruke alt han lærte i en lang proffkarriere. Myhres taktiske egenskaper kan bli viktig for å få ny kontrakt. Har slått både Mjøndalen og Kongsvinger i sesongoppkjøringen.

15. Skeid

Måtte ut i kvalifisering sist sesong, men der ble det veldig overbevisende 8–1 over Arendal. Har hentet Kristoffer Hoven fra Sogndal. Hadde en stygg tendens til å tape jevne kamper sist sesong. Mistet stortalentet Jakob Napoleon Romsaas til Tromsø. Alt tyder på at det blir tettere kamp om å unngå nedrykk i år enn i fjor.

OFFENSIV TRENER: Morten Røssland.

16. Åsane

Åsane imponerte ikke i 2022 og slapp inn veldig mange mål. Har hatt en nedadgående trend. Dyktig trener i Morten Røssland, men er spillerstallen god nok nå? Emil Sildnes ble hentet fra Hamkam rett før vinduet stengte. Det har blitt ganske stor utskifting i stallen.