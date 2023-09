Sverige ydmyket i skjebnekampen

(Sverige-Østerrike 0–3, kampen pågår) Slik ser en svensk landslagssjef ut i ansiktet når han oppdager at Sverige er så å si sjanseløs til å komme til EM-sluttspillet neste år.

Janne Andersson på stadion i Stockholm tirsdag. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 22:13

Janne Andersson mislykkes etter alt å dømme i å ta Sverige til et nytt mesterskap. Østerrike leder 3–0 på Friends Arena.

– Tap betyr at det er slutt for Sverige, sier Kjetil Rekdal på VGTV.

– De sprekker fullstendig. Nå kan vi le litt. De har gjort narr av Norge hvis de vinner ett langrenn på ti år.

Sverige endte sist i Norges Nations League-gruppe og har heller ikke muligheter til å spille seg inn i EM «kjøkkenveien».

Våre gule og blå naboer opplevde en marerittstart på 2. omgang da Østerrike scoret to mål. Michael Gregoritsch (Freiburg) gjorde 1–0, mens den gamle kjenningen Marko Arnautovic (Inter) økte til 2–0.

– Noe av det dårligste forsvarsspill siden Sverige tapte for Sovjet i 1980, skriver Aftonbladets Marcus Leifby.

Så la den gamle kjempen Arnautovic på til 3–0 på straffe.

Etter tap for hovedkonkurrentene Belgia (0–3 hjemme) og Østerrike (0–2 borte) har de fleste regnet med at Sverige trengte fire seirer på like mange kamper om det skal bli EM-spill.

Om det blir tap tirsdag, har Sverige bare seks poeng etter fem matcher.

Kampen mot Østerrike var altså én av fire mulige «må-kamper» for Sverige.

Og det ble tap allerede i første forsøk.