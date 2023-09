Haaland, Ødegaard og Reiten nominert til Gullballen

Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er nominert til Gullballen. Det er også Guro Reiten, mens Caroline Graham Hansen ikke er på listen blant de 30 kvinnene.

NOMINERT: Både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland er nominert til Gullballen.







Publisert: 06.09.2023 19:24 Oppdatert: 06.09.2023 20:37

Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Guro Reiten er nominert til Gullballen.

– Det faller inn priser og nominasjoner på spesielt to av de (Haaland og Ødegaard) med jevne mellomrom. Det er nye anerkjennelser til de, sier fotballekspert Petter Veland til VG.

– I mitt hodet er det to mulige vinnere som skiller seg ut. Alle skjønner at Gullballen kommer til å vinnes av enten Lionel Messi fordi han vant VM eller Erling Braut Haaland fordi han var så fremtredende i et lag som vant The Treble (Premier League, Champions League og FA Cup).

Kåringen går av stabelen i Paris 30. oktober. Perioden kåringen tar utgangspunkt i er fra 1. august 2022 til 31. juli 2023.

Haaland var også nominert i 2021 og 2022. I 2021 ble han nummer 11 i kåringen, i 2022 ble han historisk som første nordmann på topp ti.

Nordmannen var en meget viktig del av Manchester City-laget som vant trippelen forrige sesong. Haaland scoret 36 mål i ligaen, noe som var ny Premier League-rekord.

Ødegaard leverte også svært godt i denne perioden.

Martin Ødegaard og Arsenal var en nøkkel til at spenningen levde nesten helt inn til slutten av forrige Premier League-sesong.

Midtbanespilleren tok virkelig ansvar som Arsenal-kaptein forrige sesong med 15 mål og åtte målgivende på 37 ligakamper.

Petter Veland tror Ødegaard kan snike seg inn blant de ti beste.

– Han kan snike seg inn, absolutt. Men der er det kanskje ikke like klart (som å kåre vinneren). Det er som man skal komme med tabelltips. Det er to som skiller seg i toppen og to klare dumpekandidater. Det er en mølje i midten og litt tilfeldig om man blir nummer syv eller 12.

Fakta Her er de nominerte herrene: Josko Gvardiol (Manchester City)

Jamal Musiala (Bayern München)

André Onana (Manchester United)

Karim Benzema (Al-Ittihad)

Mohamed Salah (Liverpool)

Bukayo Saka (Arsenal)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Randal Kolo Muani (PSG)

Bernardo Silva (Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Napopli)

Nicolò Barella (Inter)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Ruben Dias (Manchester City)

Erling Braut Haaland (Manchester City)

Martin Ødegaard (Arsenal)

Ilkay Gündogan (Barcelona)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Julian Alvarez (Manchester City)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Rodri (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Kim Min-jae (Bayern München)

Luka Modric (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Victor Osimhen (Napoli)

Harry Kane (Bayern München) Vis mer

Guro Reiten hadde også en stor sesong for Chelsea. Hun vant serien og ble nominert til årets lag av spillerforeningen i England.

Reiten scoret ni mål og hadde 11 målgivende pasninger i ligaen i fjor.

Chelsea kom og til semifinalen i Champions League, men røk ut mot Graham Hansen og Barcelona.

TOPPSESONG: Guro Reiten jubler etter en scoring mot Arsenal. Vis mer

Caroline Graham Hansen er ikke nominert til Gullballen, det til tross for at hun vant trippelen med Barcelona. Graham Hansen vant altså både serien, den spanske cupen og Champions League i fjor.

– Jeg forstår ikke det i det hele tatt. Jeg skjønner ingenting. Jeg synes det er helt skandaløst, om jeg skal være helt ærlig. Jeg lurer på om de som sitter og bestemmer over hvem som skal vinne prisen eller ikke, ser på kvinnefotball i det hele tatt, sier TV 4-ekspert Mia Eriksson til VG.

Hun får støtte av Sophie Lawson i ESPN.

– Det gir ingen mening. Om du har sett henne spille i sesongen som var for Barcelona, så vet du hva hun kan gjøre for Norge. Det får deg til å lure på hvem som stemmer. De ser tydeligvis ikke på fotball, åpenbart, sier Lawson til VG.

IKKE NOK: Caroline Graham Hansen vant Champions League forrige sesong, men det var ikke nok til å bli nominert til gullballen. Vis mer

– Alle vet at hun hører hjemme på denne listen. Hun er en av de beste i verden, men hun blir alltid etterlatt. Alltid oversett.

Petter Veland mener det er «hipp som happ» hvilke Barcelona-spillere som blir nominert til Gullballen.

– Hvis man ser på Barca-troppen, så er det 11–12 spillere som kan være kvalifisert til Gullballen. Det er hipp som happ om du velger Caroline Graham Hansen eller noen andre. Og da veier VM kanskje tungt dette året, sier Veland.

Lagvenninne Alexia Putellas er heller ikke nominert. Hun har vunnet kåringen de to siste årene. Seks Barcelona-spillere er nominert. Aitana Bonmatí ble kåret til VMs beste spiller og er den store favoritten til å vinne etter Spanias VM-gull.

Karim Benzema og Alexia Putellas vant prisen i fjor.