Hege Riise etter avgangen: – Det har vært utfordrende dager

ULLEVAAL STADION (VG) Hege Riise (54) takket for seg som landslagssjef. Hun kjenner seg ikke igjen i medieoppslag den siste uken.







Publisert: 01.09.2023 12:12 Oppdatert: 01.09.2023 12:30

– VM var krevende, ikke bare sportslig. Det har vært utfordrende dager selv etter jeg kom hjem, sier Hege Riise på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Norge ble slått ut i VM-åttedelsfinalen i august, og fredag ble det klart at Riise ikke lenger skal trene landslaget. Hege Riise begynner 1. januar i en ny rolle innad i fotballforbundet som fagleder for å styrke arbeidet med kvinnefotballen.

– Jeg hadde håpet vi skulle få jobbe over lengre tid. Så er det sånn at noen ganger går det, andre ganger ikke. Det tar jeg til etterretning, så håper jeg for norsk fotballs skyld at dette går videre, sier Riise til VG.

– I tre av de siste fire mesterskapene har vi prestert under det folk har forventet, sier fotballpresident Lise Klaveness.

En midlertidig trenerløsning eller erstatter er ikke klar foran møtet med Østerrike 22. september. NFF sier de nå vil søke en «tydeligere leder» og bruke tid på å finne en permanent trener.

Hege Riise på pressekonferanse fredag. Vis mer

Denne uken har det kommet frem i media at flere spillere skal ha vært misfornøyd med landslagsledelsens kommunikasjon. Norges Fotballforbund har gjort en bred evaluering den siste tiden.

– Avisoppslag som foreligger denne uken er vondt å lese og overraskende. Det er ikke i henhold til mine opplevelser, sier Hege Riise.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det som har blitt tegnet i media denne uken, legger Riise til.

Til VG vil hun ikke gå så mye nærmere inn på temaet.

– Det er 50 personer på tur gjennom en lang periode. Det vil alltid være forskjellig informasjon, sier Hege Riise.

– Ingenting av dette kjenner jeg meg igjen i. Vi har ikke opplevd «ramaskrik», sier Lise Klaveness. Videre sier hun at det er ødeleggende for evalueringen å skulle ta ting i media.

Underveis i VM gikk Caroline Graham Hansen ut mot landslagsledelsen – senere beklaget hun: