Klar tale i blytung periode: – Du blir fullstendig kokos i hodet da

TRONDHEIM (VG) Rosenborg sliter og Kjetil Rekdal (54) er bekymret. Laget scorer ikke mål, de blir buet på av hjemmepublikum og nå venter trolig enda mer kritikk fra omgivelsene.

NY NEDTUR: Rosenborg og Kjetil Rekdal har fått en tråd start på Lerkendal denne sesongen. Onsdag ble det 0–2-tap for Brann.

04.05.2023 10:27

– Det er tøft for en del av dem (spillerne), selvfølgelig. Å komme på Lerkendal, ha store forventninger på seg og ikke klare å levere. Bli buet ut for andre gang på hjemmebane. Det er tøft for mange, sier Rekdal etter et skuffende 0-2-tap for Brann onsdag kveld.

Han påpeker underveis i intervjuene etter hjemmetapet at fem av de som startet mot Brann var U21-spillere. Samtidig avviser Rekdal at buing er en feil reaksjon fra publikum.

fullskjerm neste FIKK KRITISKE SPØRSMÅL: Rosenborg-trener Kjetil Rekdal, her i pressesonen på Lerkendal onsdag kveld. 1 av 2 Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Men det er et nivå å levere på som mange ikke har vært på før, som må utvikles. Vi har dårlig tid. Vi må få fart på en del ting. Vi må score mål i hvert fall.

Da VG antyder at kritikken kan tilta i styrke de neste dagene og deretter spør hvordan perioden frem til kampen mot Vålerenga på lørdag blir for en ung spillertropp, svarer Rekdal slik:

– Det er sånn det er. Jeg forholder meg til virkeligheten. Jeg vet hva slags nivå vi ligger på og hva slags nivå vi må opp på. Da må vi jobbe med våre ting og så kan vi ikke sitte og høre på alt som blir sagt rundt omkring. Du fullstendig kokos i hodet da.

– Jeg driver ikke og leser, svarer den 23 år gamle RBK-vingbacken Adrian Pereira.

– Men kan man som ung spiller bli preget?

– Man kan det hvis man leser ting. Men jeg har en fortid i Stavanger (var Viking-spiller i fire sesonger). Da lærte jeg meg tidlig at det ikke er vits å lese på nettet. Det er mange som gjemmer seg bak tastaturet, sier han.

TETTE DUELLER: Under onsdagens kamp mellom Brann og Rosenborg. Her Sivert Heltne Nilsen og Adrian Pereira.

Rosenborgs sesongstart er blytung.

De står med seks poeng etter fem kamper.

De står bokført med én seier i serieåpningen. Så tre uavgjorte og sesongens første tap mot Brann onsdag.

Det som virkelig smerter i trønderbyen er at de har slitt med å underholde. Laget har bare har scoret tre mål. Ingen av dem er scoret av lagets fire spisser.

Da VG spør om han har vurdert å ta grep, for eksempel bytte formasjon, for å gjøre noe med rytmen i lagets offensiv, svarer han slik:

– Vi har gode diskusjoner hver dag, vi, sier Rekdal.

– Hvordan skal du klare å snu dette?

– Vi har en spillerstall med mange unge gutter og startet med fem U21-spillere som har kommet til Norge, skal lære seg dette her og ta stegene. Det er lov å håpe vi får mer ut av dem. Men det tar nok tid. Så har vi en ung tropp på benken. Fremtiden blir bra. Men vi kan ikke vente så altfor lenge med å score mål og vinne kamper.

– Hvor lang tid føler du det må gå før dere produserer flere sjanser?

– Vi håper det skal løsne på lørdag. Men det er ikke noe hokus pokus. Det er en ung tropp, som har spilt lite sammen, har lite erfaring med forventninger og det nivået de skal levere på. Det kan være ubehagelig. Bare tiden kan løse dette. Det er ikke bare å legge seg i kveld og i morgen flyter alt. Sånn fungerer det ikke, sier Rekdal.