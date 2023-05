Akor Adams matchvinner for Lillestrøm igjen – avgjorde på overtid for tredje gang denne sesongen

(Odd – Lillestrøm 0–1) Lillestrøm-helten Akor Adams (23) gjorde det igjen. Hans tredje overtidsscoring denne sesongen sikret nok en gang tre poeng for LSK.

Tre minutter på overtid satte nigerianeren inn 1–0 i målet bak Odd-keeper Leopold Wahlstedt, som lå an til å holde nullen for sjette gang denne sesongen.

I stedet ble Adams matchvinner på overtid – igjen. 23-åringen har nå sikret LSK tre 3-poengere på overtid i løpet av de seks første kampene denne sesongen. Målet sender LSK til en foreløpig annenplass på tabellen. LSK har 12 poeng, Glimt topper med 16.

– Han har vel ett rent touch i dag, og den setter han, sier midtstopper Ruben Gabrielsen til TV 2 med et smil.

– For en kamp av laget. Jeg kan ikke gi meg selv fortjenesten. Det var hele laget. For en karakter av hele laget, sier Adams til TV 2.

Lillestrøm mønstret en glimrende overgang like etter to gigantiske Odd-sjanser, og Lars Ranger fant Adams foran mål.

Dette var spissens sjette scoring for sesongen.

Adams ble matchvinner på overtid mot både Strømsgodset på Åråsen og Vålerenga på bortebane tidligere denne sesongen.

– Han har ingen heldig dag med ballen i dag, men han er der når han skal være der som en goalgetter på slutten og vinner denne kampen for oss, sier LSK-trener Geir Bakke til TV 2.

– Han er et aktivum og tung å spille mot i 90 minutter med kraften og farten, legger han til om målsniken som kan forsvinne:

Det var i sluttminuttene all dramatikken fant sted i Skien. I forkant hadde hverken Odd eller Lillestrøm knapt skapt farligheter, men Thomas Lehne Olsen var nærmest for gjestene i andre omgang. Headingen hans fra kloss hold strøk stolpen etter 72. minutter, og etter dette tok vertene over styringen.

Både innbytter Bork Classønn Bang-Kittilsen og Filip Ingebrigtsen fikk begge drømmemuligheter til å avgjøre for hjemmelaget, men en god Mads Hedenstad Christiansen og heroisk forsvarsspill holdt LSK inne i kampen.