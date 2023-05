Pemi avslører at han kjente på presset etter «måltørken»: – Du mister selvtillit

LILLESTRØM (VG) Med to mål og matchvinner-status mot Lillestrøm falt det også noen kilo av skuldrene til Faris Pemi (22). Samtidig kommer toppscorer Amahl Pellegrino (32) med et stikk til pressen.

08.05.2023 14:19

– Dere har sagt at «han har ingenting i Bodø/Glimt å gjøre», at han ikke passer inn og at han ikke er en god nok fotballspiller. Men i dag blir det andre ord. Det er litt sånn media er. Det er himmel eller helvete. Det får vi bare tåle, så er det bare å jobbe på og ikke høre på det tullet som blir sagt, sier Amahl Pellegrino til VG etter 2–1-seieren over Lillestrøm.

– Hvem er det som har skrevet eller sagt dette?

– Nei, det får du finne ut av selv. Du er jo journalist og alt det der, så det er ikke min oppgave, sier Pellegrino med et smil.

I VG-lupen før årets sesong ble Bodø/Glimt-angrepet kun vurdert til terningkast fire, mens TV 2s eksperter konkluderte med at Pemi «har mye å gå på foran mål» i sitt tabelltips.

Tidligere i uken gikk Håvard Sakariassen Håvard Sakariassensportslig administrativ leder i Bodø/Glimt, som blant annet har mye av ansvaret for spillerlogistikk (kjøp/salg) i klubben ut i Avisa Nordland-podkasten Studio Glimt og avfeide «spisskrisen», etter Glimts midtspisser hadde fått kritikk blant annet i lokalpressen.

Til tross for at Bodø/Glimt topper tabellen med 16 poeng på seks kamper og har et målsnitt på 2,5 mål per kamp, hadde de tre spissene Faris Pemi, Runar Espejord og Lasse Nordås kun ett seriemål mellom seg før søndagens kamp.

Men da Bodø/Glimt trengte det som mest, viste Pemi sin rå styrke da han nikket inn sitt andre og tredje seriemål for sesongen.

– Det føles bra. Det er ikke alltid lett, spesielt for oss spisser i klubben. Jeg blir matchvinner, det er åpenbart en god følelse, sier Pemi til VG.

– Føler du på presset når laget scorer så mye mål?

– Åpenbart. Når det går to-tre kamper uten at du scorer, mister du litt selvtillit. Det er ikke lett. Du må jobbe hardt på trening, og i dag ble vi belønnet for det, sier den nigerianske kraftspissen etter dette:

Etter en målløs første serierunde, var det Runar Espejord som fikk tillit på topp i andre serierunde. Deretter ble tromsøværingen syk, noe som gjorde at Pemi igjen fikk sjansen fra start mot Aalesund. Der scoret han også i 3–0-seieren.

Så gikk Pemi målløs av banen i cupsemifinaletapet mot Lillestrøm på Åråsen. Den påfølgende helgen var det Lasse Nordås som startet på topp i 2–2-kampen mot Brann, før Pemi har startet kampene mot Odd og Lillestrøm denne uken.

Mot LSK viste 22-åringen endelig glimt av det potensialet nordlendingene så da de kjøpte ham fra Kristiansund før sesongen.

– Når du kommer til et slikt lagt, det er mye forventninger. Du må spille på høyt nivå hele tiden. Det er en stor klubb. Du kan ikke ha sviktende prestasjoner, sier Pemi, som ikke klarte å holde seg da han fikk spørsmål om trener Kjetil Knutsen:

Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg sier det er «noe litt annet» å spille midtspiss i Bodø/Glimt.

– Hvis du er litt mer tålmodig som spiss i Glimt, får du ganske mange sjanser. Vi har sett det med alle spissene i Glimt, at de sliter litt i starten. Det var akkurat samme med Botheim … Han slet litt med det, endret bevegelsesmønster og så begynte han plutselig å score masse mål. Jeg har veldig stor tro på at Faris også kan fortsette å score mål.