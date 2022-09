Full Haaland-effekt for landslaget: – All time high

I september 2019 entret Erling Braut Haaland banen som norsk landslagsspiller. Siden har interessen for Norge bare økt og økt.

HET DUO: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland før kampen mot Slovenia i Ljubljana.

27. sep. 2022 14:00 Sist oppdatert nå nettopp

Jacob Lund, tidligere sponsorsjef i DNB, mener Haaland er det suverent heteste sponsorobjektet i Norge.

– Han er snart er den mest omtalte idrettsutøveren i verden, begrunner den gamle sponsorkjempen.

– Hvordan er han som type for en sponsor?

– Jeg er jærbu selv, så jeg bør passe kjeften. Han er en flott jærbu, med beina på jorda.

På spørsmål om hvor attraktivt landslaget er som sponsorobjekt, svarer han likevel «ikke så veldig». Det skal vi komme tilbake til.

HAALAND-DEBUTEN: Sander Berge, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland på vei ut på Ullevaal-matta i september 2019 – debutkampen til Haaland.

– Interessen for A-herrer ligger på all time high-nivå, konstaterer kommersiell direktør Runar Pahr Andresen i Norges Fotballforbund.

– Det overgår vel ikke interessen på 90-tallet?

– Vi målte ikke på den måten før utpå 2000-tallet, så det er vanskelig å sammenligne. Men det er all time high så lenge vi har målt.

Tirsdag inviterer han til fotballfest mot Serbia på et fullsatt Ullevaal. Det norske folket er ikke bortskjemt med verdensstjerner i fotball, og det merker man i Sognsveien 75.

Siden Haaland-debuten mot Malta på Ullevaal i september 2019 har pilen bare pekt én vei.

Mens bare én av fire nordmenn var interessert i herrelandslaget tredje kvartal 2019, er det nå mer enn én av tre (37 prosent) som bryr seg, ifølge tall fra analyse- og rådgivningsselskapet Sponsor Insight. Økningen i interesse har gradvis krøpet oppover.

– Interessen for norsk fotball skyter i været når det kommer profiler og vi gjør det bra i hele norsk fotball, både i europacup og med landslagene, sier Pahr Andresen.

Målinger fra Sponsor Insight viser at fotball generelt ligger øverst av alle idretter når det gjelder interesse i befolkningen.

– Denne typen lister er ofte dominert av langrenn og skiskyting, sier Pahr Andresen – vel vitende om at vintersporten ikke har kommet i gang ennå.

– Interesse betyr attraktivitet, og det betyr potensial for mer inntekter for norsk fotball, sier Pahr Andresen, som forteller at verdiene for sponsoratene har økt kraftig som følge av store profiler både på herre- og kvinnesiden.

– Men vi har lange avtaler, og prisene kan ikke skrus opp underveis, poengterer han.

NFF har sponsorer som har vært med i en årrekke. Norsk Tipping er hovedsponsor for hele NFF. Bama er hovedsponsor for A-herrer. Telenor er hovedsponsor for A-kvinner.

– Regelverket rundt sponsing av landslaget er komplisert, og det er for eksempel ikke mulig å ha reklame på drakten. Det er dessuten vanskelig å inngå avtaler med individuelle spillere. Landslaget er oppløst i det øyeblikket man er ute av samling. Dette gjør det komplisert, sier Jacob Lund, sponsorsjef i DnB-konsernet mellom 1992 og 2012, og kåret til norsk idretts niende mektigste mann i 2010.

DnB var tidligere generalsponsor for Norges Fotballforbund, men samarbeidet ble brutt i 2010 etter over 20 års samarbeid.

– Vi slet med dette i min tid også. Det er små muligheter utenom kampene. Du får ikke utnyttet det i det hele tatt, mener Lund.

Han synes det er vanskelig å eksponere landslagsspillere og mener det rett og slett blir «for dyrt».

– Markedet er mer villig til å gå på enkeltutøvere. Det er mer «value for money», mener Lund.

– Det er helt feil. Vi har regnet godt på sponsoratet, og vi mener det er en god investering for oss, sier Telenors sponsorsjef Petter Svendsen.

I sommer inngikk NFF og Telenor en ny fireårsavtale.

– Vi betaler en høyere pris for avtalen denne gangen enn forrige periode, vedgår Svendsen.

Telenor er hovedsponsor for kvinnelandslaget, delsponsor for herrene – og er også sterkt engasjert i bredden.

Svendsen mener det er fullt mulig å utnytte avtalen med NFF hvis man planlegger godt. Profiler som Haaland, Martin Ødegaard, Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg er «helt fantastisk» for telegiganten.

– Man klyper seg litt i armen når man ser de fantastiske profilene som er på begge landslag, sier Svendsen.

Blant fotballinteressert er det nå 77 prosent som også har interesse for herrelandslaget, ifølge tall fra Sponsor Insight. I 2019 var det «bare» 60 prosent.

I årsrapporten til Norges Fotballforbund er det optimisme rundt markedssituasjonen: «Det spås av mange at vi nå står foran en gullalder i norsk fotball», heter det.

Bama er hovedsponsor for herrelandslaget, og har vært enn NFF-partner i nærmere 30 år. I reklamefilmen deres kan man se at Haaland skrelle en appelsin.

– Store fotballprofiler har i mange år bidratt til oppmerksomhet rundt budskapet om å spise «fem om dagen» og «Eat Move Sleep». Vi ønsker at barn skal få gode vaner tidlig, og spillerne har stor troverdighet knyttet til sunt kosthold, trening og nok søvn, sier Pia Gulbrandsen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bama.

Hun gleder oss over interessen og optimismen som preger fotballen.

– Om det har noe å si for avtalen vår, vil tiden vise, sier hun.

Norsk Tipping er hovedsponsor for NFF. Haaland, Joshua King og Martin Ødegaard er brukt i reklamefilmen «A place up north», der engelsktalende bargjester ikke vet stort om de norske stjernespillerne.

– Vi bruker ikke idrettsprofiler i reklamer for enkeltprodukter, men i profilfilmer for selskapsmerket samt budskap om ansvarlig spill, opplyser Tonje Sagstuen, direktør for Samfunn og Kommunikasjon i Norsk Tipping.

Norsk Tipping har på eget nettsted meldt om Haaland-feber på Oddsen, spesielt etter overgangen til Manchester City.