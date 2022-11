Qatar forbyr øl på alle VM-stadioner

DOHA (VG) Qatarske myndigheter snur bare dager før mesterskapet sparkes i gang.

MÅ SE LANGT ETTER ØL: FIFAs sponsoravtale med Budweiser får seg nå en solid nesestyver. Nå er det nemlig forbudt å selge alkoholholdig drikke under Fotball-VM.

New York Times melder at qatarske myndigheter forby øl på VM-stadioner. Man kan riktignok få seg en alkoholfri enhet øl. Paradoksalt nok vil alkoholholdig drikke være tilgjengelig for FIFAs offisielle delegater og prominente gjester i de mange luksussuitene på stadionanleggene.

VM skal spilles på åtte forskjellige stadioner. Alle innenfor 70 kilometer radius.

Ifølge britiske medier la qatarske myndigheter press på FIFA for å stoppe øl-salg på de åtte VM-arenaene – stikk i strid med det som har vært planen, melte The Guardian tidligere fredag. Nå er det altså bekreftet, melder New York Times.

Salg av alkohol er strengt regulert i Qatar under fotball-VM, skulle det i utgangspunktet serveres utenfor kamparenaer, fansoner og på enkelte hoteller.

Budweiser er en av FIFA største sponsorer, men skal ha bli bedt om å flytte utsalgssteder på stadion til andre steder. Avtalen de har med fifa er verdt om lag 750 milloner kroner.