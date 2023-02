Fantasy Premier League Gameweek 23: To nye dobbeltkamper skaper kaos

Det krever nesten en bachelorgrad for å planlegge blank- og dobbeltrundene som kommer: Følg nøye med nå, for her må du holde tungen rett i munnen.

DEN VEIEN: ...er det blankrunder, dobbeltrunder og et salig kaos for ̶F̶r̶i̶d̶a̶ ̶K̶a̶h̶l̶o̶ ̶o̶g̶ ̶m̶e̶g̶ Mohamed Salah og oss.

09.02.2023 18:10

Vi skal ta en titt på denne uken tips, for allerede denne runden kommer det en dobbel.

Men først er vi nødt til å ta en innføring i hvordan man planlegger litt frem i tid.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn