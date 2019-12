Solskjær om Haaland: - Han skal ikke hit, men på juleferie

STAVANGER: Superspissen Erling Braut Haaland (19) har tatt fotballverdenen med storm denne sesongen. Med sin enorme scoringsteft, fart og fysikk har han gjort seg interessant for de aller fleste toppklubber i Europa.

Red Bull Salzburg-spissen og Bryne-gutten har brukt de siste dagene til å besøke Borussia Dortmund og Leipzig i tysk Bundesliga. Det har blitt snakket om overgangssummer på flere hundre millioner kroner.

Samtidig dro Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær nylig ens ærend til Salzburg for å treffe Braut Haaland. De to hadde en god prat om angriperens framtid fredag i forrige uke.

- Han vet hva han vil og vet hva han kommer til å gjøre, sa Solskjær til engelsk presse etter møtet med spissen.

Det har blitt meldt at en overgang kan skje i løpet av de nærmeste dagene.

Etter det Aftenbladet kjente til fredag morgen, var Erling Braut Haaland og faren Alf-Inge Haaland på vei til Manchester. Det viser seg nå at de to mellomlandet i København - og at de skal på juleferie.

Solskjær: – Han er på juleferie

På pressekonferansen til Ole Gunnar Solskjær før helgens kamp mot Watford måtte han gjentatte ganger svare på spørsmål rundt spekulasjonene om at Haaland var på vei til Manchester.

Solskjær lo da spørsmålet om Haaland var på vei til Manchester med fly ble stilt for første gang.

– Jeg tror ikke at han er på vei hit nå for å være ærlig. I hvert fall ikke gjennom meg. Jeg kan ikke kommentere andre lags spillere, sa Solskjær.

Litt senere fikk Manchester United-sjefen spørsmålet på nytt.

– Vel...han kommer ikke til Manchester. Jeg kjenner gutten og vennene hans. Han er på juleferie.

– I Manchester? spurte en journalist.

– Du kan ikke fly noen steder fra Stavanger uten å fly via-via, svarte Solskjær og smilte.

Da han også fikk spørsmål om han skal møte Haaland, svarte Solskjær kontant «nei».

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Solskjær hentet Haaland

Det var Ole Gunnar Solskjær som hentet Erling Braut Haaland fra Bryne til Molde januar 2017. Han ble solgt videre til Red Bull Salzburg sommeren 2018 for 50 millioner kroner.

Også agent Jim Solbakken er involvert rundt Erling Braut Haaland. Solbakken har tette bånd til Solskjær og har stått bak en rekke overganger til Solskjær i både Molde og Cardiff.

Jim Solbakken har ikke besvart Aftenbladets henvendelser fredag.

Red Bull Salzburg har pause i seriespillet fram til mars.