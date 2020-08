Start-børsen: «Ser ut som han har spilt hundrevis av kamper på toppnivå»

Midtstopper best på Start-børsen etter sesongens første seier.

Jonas Deumeland 5

Uvanlig «shaky» i den første omgangen. Spilte seg opp i den andre, og hadde flere gode inngripener i feltet.

Eirik Wichne 5

En kamp på det jevne. God kontroll defensivt. Lite involvert offensivt.

Vegard Bergan 5

Glapp litt i duellene i Mjøndalens gode periode. Viktig etter hvert med sin fysikk. Gjorde ting enkelt.

Jesper Daland 7 Starts beste

Ser ut som han har spilt hundrevis av kamper på toppnivå. Sterk i lufta og en uvanlig ro med ballen i beina. Gjorde nesten ikke feil. Flott assist. Blitt en nøkkelspiller for dette laget.

Jesper Daland etter seieren mot Mjøndalen på Sparebanken Sør Arena søndag. Tor Erik Schrøder

Kristoffer Tønnessen 6

Nydelig arbeid som fører til scoringen. Ellers nok en god kamp fra en spiller med stigende formkurve.

Eman Markovic 3

Det ble lite ut av det han prøvde på. Ingen kamp for Markovic som egentlig aldri kom inn i det.

Isaac Twum 6

Har gjort savnet av Aremu mindre. Spesielt god på å gjøre det enkelt og roe ned spillet i de mest hektiske periodene. God jobb også defensivt.

Eirik Schulze 5

Satte målet som punkterte kampen. Flink til å spille på få touch og skape tempo. Noe slurv til tider.

Kevin Kabran 4

Fint overblikk som skaper 2–0. Fikk mange gode kontringsmuligheter, men utnyttet dem dårlig. Noen rare valg etter pause.

Martin Ramsland 4

Litt mer trøkk og energi som minnet mer om den Ramsland vi husker fra i fjor høst. Fortsatt lite å se foran mål.

Espen Børufsen 4

Noen gode innlegg før pause som kunne blitt farlig. Ellers anonym.

Innbyttere:

Steffen Lie Skålevik 23 minutter for Martin Ramsland. For kort tid til å bli vurdert.

Henrik Robstad 13 minutter for Espen Børufsen. For kort tid til å bli vurdert

Joackim Jørgensen 5 minutter for Eman Markovic. For kort tid til å bli vurdert.