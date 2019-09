Molde – Lillestrøm 2–1

– Jeg blir snytt for et soleklart straffespark. Det ser også alle på tribunen. Det virker som det er fordommer ute og går hos dommerstaben som gjør at det ikke blir straffe. Det skal ikke være sånn og det føles urettferdig. Slik skal det ikke være, sier Hestad til Romsdals Budstikke.