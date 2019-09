Karrieren var truet. Nå kan han skyte Molde til gull.

Etter 45 minutter med en parodi av en fotballkamp på et Aker Stadion som lignet mer på et vannbasseng enn et kunstgress, og et gulljagende Molde som ikke så ut til å klare å bryte ned et resolutt Tromsø-lag, dukket Leke James opp og gjorde som han så ofte har gjort denne sesongen. Å score.

James’ ellevte mål i Eliteserien var en typisk goalgetterscoring. Like før dommer Sigurd Kringstad skulle blåse av en første omgang preget av sterk vind og mye regn, lurte Leke James seg inn på bakerste stolpe da en Tromsø-forsvarer headet tilbake mot eget mål. Molde-spissen lirket ballen mellom beina på en utrusende Gudmund Kongshavn i Tromsø-buret og sendte Molde FK til pause med en viktig 1-0-ledelse.