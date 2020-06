– At vi er favoritter, er ikke overraskende. Oppi hodet mitt er det gull som gjelder, og i Rosenborg gjelder det så det holder. Vi anser oss selv som favoritter, og det er et press du må tåle i Rosenborg, sier Pål André Helland.

Kommentaren faller etter at han har fått gløtte på Adresseavisens tabelltips for 2020-sesongen. Det tipset plasserer Rosenborg øverst. Molde som nummer to.