Brynhildsen på plass i Molde: Snakker ut om hetsen fra supporterne

4. mai ble det bekreftet at Ola Brynhildsen hadde signert kontrakt med Molde Fotballklubb fra 1. juli. Onsdag ble det kjent at Molde har betalt bosmanspilleren ut av de siste seks ukene av kontrakten, og fredag var han på sin første MFK-trening.

– Dette er en veldig fin gjeng, og jeg er blitt godt mottatt. Jeg kjente allerede på første treninga at dette er et godt lag med utrolig høyt tempo på trening. Det har vært noen litt rolige økter i det siste, så jeg merket at pulsen steg i dag. I starten av koronapausen trente jeg veldig hardt med to-tre økter om dagen. Jeg føler meg godt rustet og skal være klar til seriestart, sier Brynhildsen til Rbnett.