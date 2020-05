Moström sier han regner med at Forren og klubben er enige om en avtale som er bra for begge parter. Ellers ønsker han ikke å kommentere prosessen.

– Det er veldig trist at en slik sak oppstår. Jeg ønsker ikke at noen skal oppleve det Vegard gjør nå. Vi har kjent hverandre i 13 år, vi har spilt sammen og vært romkamerater. Dette er veldig trist for ham og for klubben. Samtidig har vi hatt 13 fantastiske år. Han er en klubblegende, sier Moström, som kommer til å savne Forren i hverdagen.