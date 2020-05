Træff rammes hardt av de nye retningslinjene: – Bare en tredjedel kan trene for fullt

MOLDE: Mens barnefotballen får rulle igjen, må A-lagene i breddefotballen fortsatt vente. Med de nye oppmykningene av smittevernreglene, kan nesten alle i Norge spille fotball igjen om kort tid. Dette gjelder imidlertid ikke spillere over 20 år fra 2. divisjon og ned. Motsigende beskjeder fra øverste hold onsdag, tilsier at de nye retningslinjene trår i kraft 1.- eller 15. juni.

De nye smitteverntiltakene gjør dermed at Træff faller mellom to stoler. Hovedtrener Petter Sjåholm Melø velger likevel heller å se det positive i at det nå gradvis åpnes for fysisk kontakt. Men han erkjenner at det de vil føle seg urettferdig behandlet om situasjonen blir langvarig.