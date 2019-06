Den engelske knockouten: Fire lag cashet inn over 2,2 milliarder i TV-penger

Engelsk fotball har i en årrekke flommet over av TV-milliarder – til enorm frustrasjon hos sjefene i La Liga, Bundesliga og Serie A. De har ikke vært i nærheten av å tette gapet.

– Ikke glem at La Liga kjemper mot Premier League. Det er vår store rival, så vi er nødt til å prøve ting som kan hjelpe oss med å konkurrere mot dem, sa Barcelona-president Josep Maria Bartomeu nylig i et intervju med The Guardian.

Det var svaret da han prøvde å rettferdiggjøre La Ligas planer om å legge kamper utenfor Spanias grenser. Den engelske pengemakten har gjort at snakket om en europeisk «superliga» stadig blusser opp. På balløya stritter klubbene imot en slik kongstanke.

– Det er motstridende interesser mellom ligaene. Premier League er godt fornøyd med slik det er i dag, for akkurat nå er det de som stikker av med den store kaken, sier professor Kjetil K. Haugen ved Høgskolen i Molde.

Albert Gea / Reuters / NTB scanpix

– Kaster penger etter deg

Med lørdagens Champions League-triumf ble Liverpool første klubb til å håve inn over en kvart milliard pund i TV-inntekter i løpet av en sesong. Det viser en oversikt som den respekterte finansbloggen Swiss Ramble har utarbeidet.

TOBY MELVILLE / REUTERS / NTB SCANPIX

Beløpet tilsvarer 2,7 milliarder kroner, og av dette utgjør europacupspill rundt 40 prosent. Også tapende CL-finalist Tottenham, Manchester City og Manchester United bikket i år over 2,2 milliarder i TV-penger. Flere av klubbene får også svimlende inntekter fra kampdager og kommersielle avtaler.

Jürgen Klopp har uttalt at Liverpool er avhengig av å være i den gjeveste europacupen hvert år. Der er summene så store at selv de rikeste klubbene i verden ikke kan være dem foruten.

– Vi må konstant kvalifisere oss til Champions League. Det er der vi får inntekter til å forbedre laget og ta det neste steget. Det er en turnering som kaster penger etter deg, og vi må være der så lenge som mulig, sa Klopp i mars.

Overfloden overrasket Klopp da han midtveis i sesongen fikk greie på hvor mye Liverpools avansement fra gruppespillet var verdt:

– Jeg tenkte «Wow, det er virkelig mye penger».

Darko Bandic / AP / NTB SCANPIX

Fakta: PL-lagenes TV-inntekter i 2018/19 1) Liverpool 250,9 mill. pund (serie og europacup) 2) Tottenham 235,2 3) Manchester City 233,3 4) Manchester United 225,2 5) Chelsea 184,7 6) Arsenal 174,2 7) Everton 128,6 8) Wolverhampton 127,2 9) Leicester 123,3 10) West Ham 122,5. Huddersfield på 20.-plass tjente 96,6 mill. pund Kilde: Swiss Ramble X

To lag i krise hvert år

Den økonomiske forskjellen mellom Champions League og Europa League er slående når man sammenligner TV-inntektene til årets to finalevinnere. Liverpool innkasserte nesten 1,1 milliarder kroner mot Chelseas 430 millioner.

Storklubbene har derfor et evig jag om å være i den ypperste eliten. Særlig i Premier League er det veldokumentert. Der blir racet om topp fire fulgt like tett, om ikke mer, som selve gullkampen.

– I England har man seks toppklubber, men bare fire Champions League-plasser. I enhver sesong i Premier League vil to av disse klubbene være i fullstendig krise, fordi de ikke har klart å bli blant de fire beste, sier fotballskribent Lars Sivertsen.

JASON CAIRNDUFF / AP / NTB SCANPIX

LES MER: Her er fem problemer Solskjær må løse før neste sesong

Vanskelig å gjøre comeback

Kommende sesong må Arsenal og Manchester United nøye seg med spill i Europa League.

– Faller du først ut av det gode selskap, er det vanskelig å komme inn igjen. Det er derfor avgjørende at man fortsetter å spille i Champions League og mottar de TV-pengene man får der, sier Haugen, som er ekspert i sportsøkonomi.

Arsenal er et eksempel på hvor tøft det kan være å gjøre comeback på den største scenen. Etter 19 strake sesonger i mesterligaen går London-klubben til høsten inn i sitt tredje år som Europa League-deltager.

Men hva så med resten av Premier League? De siste årene har det vært et markant poengkløft mellom topp seks og de øvrige lagene. Forskjellen ser man også på inntektssiden.

Uten europacupspill var Everton nærmest med 1,4 milliarder i TV-midler sist sesong. Det er en halv milliard mindre enn Arsenal, som ble nummer seks på pengelisten for 2018/19. Opp til byrival Liverpool skilte det over 1,3 milliarder.