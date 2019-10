Jåttåvågen (Aftenbladet): Etter lengre tids forhandlinger og dialog med assistenttrenerne i Viking, har både Bjarte Lunde Aarsheim, Morten Jensen og keepertrener Kurt Hegre forlenget sine avtaler med klubben.

Det betyr at hovedtrener Bjarne Berntsen, som også har forlenget sin avtale med to år, får med seg hele dagens trenerapparat også de to neste sesongene.