Liverpool-Red Bull Salzburg 4–3

ANFIELD: - Jeg skal ikke nekte for at det er gøy å score på Anfield. Jeg visste jeg skulle komme inn, så jeg studerte hvor jeg kunne gjøre en forskjell. Det følte jeg at jeg klarte. Det var kjekt å score, sier Haaland til Viasat.

Det var lenge usikert om han i det hele tatt kunne spille. Spissen har vært syk de siste dagene.

– Du kan jo tenke deg en gutt fra Bryne som får problemer med lungene rett før en kamp mot Liverpool på Anfield, hvilke tanker som går gjennom hodet mitt da. Jeg klarte å komme tilbake fra det. Og når faren min scoret her, da tenker jeg at han kan ikke ta meg på det lenger. Nå er det likt, sier Haaland med henvisning til da far Alf Inge scoret for Leeds på samme bane på 1990-tallet .

Fakta: Champions League onsdag, gruppespillet, 2. runde: Gruppe E: Genk (Belgia) – Napoli (Italia) 0-0, Liverpool (England) – Salzburg (Østerrike) 4-3. Gruppe F: Slavia Praha (Tsjekkia) – Borussia Dortmund (Tyskland) 0-2, Barcelona (Spania) – Inter (Italia) 2-1. Gruppe G: Leipzig (Tyskland) – Lyon (Frankrike) 0-2, Zenit St. Petersburg (Russland) – Benfica (Portugal) 3-1. Gruppe H: Lille (Frankrike) – Chelsea (England) 1-2, Valencia (Spania) – Ajax (Nederland) 0-3.

Erling Braut Haaland sto i bar overkropp. Han hadde akkurat reist seg fra innbytterbenken, og rundt ham hoppet plutselig alle lagkamerater og trenere opp og ned. Nordmannen hadde vært plaget av sykdom i to uker, nå så han laget sitt redusere til 2–3 på Anfield, og Jærens fremste tenåring gjorde seg klar for å fullføre en sensasjonell opphenting.

Den amerikanske treneren, Jesse Marsch ga Haaland, som nå hadde fått på seg drakten, en god klem og flere slag på ryggen. Patson Daka løp av banen, en bestemt Haaland løp ut på det berømte gresset, oppildnet lagkameratene til innsats og Liverpool kunne ta avspark.

En drøy halvtime tidligere hadde dette sett ut som et klassisk Champions League-tilfelle av en europeisk gigant som valser over en miniputt i gruppespillet. Mohamed Salah satte enkelt inn 3–0 fra kort hold, og den regjerende mesteren så akkurat så overlegne ut som de fleste trodde på forhånd.

Haaland hadde bare vært på banen i tre minutter da lagkamerat Dominik Szoboszlai fikk en enorm mulighet fra kort hold, men han brukte for lang tid før han avsluttet.

Så skjedde det utrolige.

Salzburg spilte seg fint fri ute til høyre. Takumi Minamino slo ballen inn foran mål, og det ellers så solide Liverpool-forsvaret hadde fullstendig mistet oversikten. De hadde ikke fått med seg at Haaland sto helt alene foran et åpent mål, og norsk fotballs nye gullgutt var allerede på vei bort til supporterne for å feire da han enkelt utlignet til 3–3.

Haaland slo hendene ut til siden, det var nesten så han spurte «hva er det dere jubler så for? Selvfølgelig ville jeg score».

– Jeg må si det er litt sykt, det comebacket vi klarte, men de beste lagene i verden klarer å ro det inn. Det var et godt forsøk, vil jeg si. Vi viste i dag at vi kan gjøre noe mot disse lagene, forteller nordmannen.

I oppladningen til kampen hadde de engelske mediene dyrket historien om sønnen til den gamle Leeds- og Manchester City-helten Alf Inge Håland, som nå banket inn mål og gjorde hat trick i mesterligadebuten for to uker siden.

Nå svarte han med å score på Anfield!

Liverpool-fansen var naturligvis ikke fornøyde med denne utviklingen i kampen. De oppildnet sine røde helter til innsats med det de hadde å by på av sanger og rop. Ni minutter etter utligningen ble de bønnhørt. Roberto Firmino headet gjennom Salah, som banket inn sitt andre for dagen.

Haaland løftet umiddelbart hånden i været, som om han ville at keeperen skulle kaste ballen ut til ham så fort som mulig. Så brukte han hendene til å vise lagkameratene at de ikke skulle stresse og beholde roen.

«Champions of Europe»

Like før kampstart: You’ll never walk alone runget i flomlyset på Anfield, titusenvis av Liverpool-skjerf ble holdt opp mot himmelen, og supporterne på The Kop holdt opp to bannere som fortalte at de er mesterne, mesterne av Europa.

Budskapet ble gjentatt muntlig med jevne mellomrom, det var tross alt første gangen de var samlet til en europeisk aften siden den store Champions League-pokalen ble hevet i Madrid 1. juni.

Haaland måtte som sagt starte på sidelinjen, og derfra fikk han se at avstanden opp til mesterne var stor i starten av kampen.

Salzburg-laget overbeviste med 6–2 i åpningskampen mot Genk, og belgierne svarte med 0–0 mot Napoli i opptakten til kveldens Anfield-kamp. Napoli slo som kjent Liverpool 2–0 for to uker siden, og noen ville kanskje dra den slutningen at det kunne bli en jevn kamp på Anfield.

Det første målet kom imidlertid allerede etter ni minutter. Sadio Mané ble spilt frem langs venstresiden. Han spilte vegg med Firmino, og senegaleseren hadde få problemer med å sette ballen i mål, like foran sine tidligere beundrere fra Salzburg. Bortesupporterne hadde allerede funnet grunn til å bue på lagets tidligere spiller.

Om 1–0-målet var pent, var kveldens andre direkte vakkert. Venstreback Andy Robertson avanserte inn på østerrikernes halvdel, før han sendte ballen til Jordan Henderson. Kapteinen spilte vegg med Salah, før han sendte den ut til høyreback Trent Alexander-Arnold. Han slo den hardt inn til Robertson, som nå hadde stormet inn foran mål. Sekunder senere sang hele Anfield skottens navn.

Like før pause sørget imidlertid Hwang Hee-Cheng for at det ble litt spenning igjen i kampen. Han dro seg inn i feltet, og en skuddfinte lurte Virgil van Dijk fullstendig. Koreaneren fullførte med å sette ballen opp i hjørnet bak målvakt Adrian.

Sistnevnte var millimeter fra å gjøre en kjempebrøler ikke mange minuttene etter pause. Han hadde god tid på et tilbakespill, men somlet så lenge at pasningen gikk rett i Salzburg-spiller Daka. Heldigvis for Liverpool-keeperen gikk ballen like utenfor mål.

Utligningen kom imidlertid med Haaland, før Salah svarte. Mané burde også blitt tomålsscorer da han på åpent mål ikke traff på headingen etter et hjørnespark.

Det holdt imidlertid for Liverpool, men det spørs om ikke også en del av overskriftene etter kampen kommer til å handle om Erling Braut Haaland.

Han har spilt rundt 100 minutter med Champions League-fotball. På den tiden har han rukket å score fire mål.