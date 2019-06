TUIL slo Sarpsborg ut av cupen! Følg TUIL-Sarpsborg 08 her!

TUIL 1–0 Sarpsborg (SLUTT)

SLUTT: TUIL med en helt sinnsyk prestasjon på TUIL Arena! Nok en gang drar «Dalingan» fram en cupbombe av de helt sjeldne! 10 mot 11 i over en time, men likevel vinner hjemmelaget og går videre til 4. runde. Helt ellevilt!

90. min + 5 min: MEN TUIL HAR KLART DET! TUIL HAR SLÅTT SARPBORG 08! DET ER HELT VILT!!!

90. min + 4 min: I alle dager! Sarpsborg-keeper Falch prøver seg på brassespark på en corner!

90. min: Et par minutter igjen av kampen.

90. min: Frispark til TUIL i egen boks. Det nærmer seg cupbombe!

90. min: Sarpsborg er frustrerte og får ikke til noe spesielt. Skal det gå da?!

90. min: 5 minutter er lagt til!

90. min: Sander Ringberg går av banen. Robin Lorentzen byttes inn.

89. min: Sarpsborg med flere farlige skudd nå. Corner til gjestene.

87. min: TUIL fortsetter å blokkere, klarerere og hindre forsøkene til Sarpsborg.

81. min: Sarpsborg putter på spiss Lars Jørgen Salvesen.

80. min: Kampen er i gang igjen. Sarpsborg styrer absolutt alt. Intense sluttminutter nå.

77. min: Både Løvland og Thomassen ligger nede etter duellen. Stopp i spillet.

76. min: Andreas Løvland snapper opp ballen fra en Sarpsborg-spiller og stormer mot målet. Stoppes på midtbanen, men dommeren mener det ikke er frispark.

75. min: Sarpsborg har ballen, men klarer ikke å skape noe for øyeblikket mot et lavtliggende TUIL.

72. min: Sarpsborg-spiller prøver seg på et skudd etter corner. Sleiver ballen laaaangt utenfor, til stor fornøyelse for publikum.

71. min: 20 minutter igjen av kampen. Skal det gå? Sarpsborg dominerer og jakter utligning, men TUIL-forsvaret rydder unna.

69. min: TUIL fortsetter på mirakuløst vis med å presse Sarpsborg. Jeg tror knapt det jeg ser her.

67. min: Sarpsborg prøver seg på et langskudd en mil unna målet. Forsøket er ikke dårlig, for Arnebrott må slå ballen over målet til ny corner.

65. min: Det verste av alt er at det er helt fortjent. Sarpsborg har hatt én stor sjanse i løpet av kampen. TUIL har vært farlig frampå ved flere anledninger.

62. min: Kristoffersen limer ballen ned i keeperhjørnet. TUIL leder med én mann mindre på banen over eliteserielaget Sarpsborg. Det er helt vanvittig!

62. min: 1–0 TUIL!!!! FRISPARKGUDEN TOMAS KRISTOFFERSEN!!! 1–0 TIL TUIL! Hva i alle dager?!?!

60. min: TUIL får frispark fra rundt 18 meter. Godt hold for Kristoffersen...

57. min: TUIL med et godt slått frispark i boksen, som nesten havner hos Ringberg på blank klasse etter en duell i feltet. Dessverre for TUILs del rekker en Sarpsborg-spiller og forstyrre.

54. min: Sarpsborg styrer det meste for øyeblikket. Hjemmelagets spillere virker slitne.

51. min: Speaker melder 1004 tilskuere her på TUIL Arena.

48. min: Sarpsborg prøver seg på et langskudd fra 25 meter. Forsøket er godt plassert og Arnebrott i TUIL-buret må ut i full strekk for å redde ballen. Returen havner i beina på en Sarpsborg-spiller, men skyter ballen over.

47. min: Sander Ringberg prøver seg på et skudd i boksen til Sarpsborg, men forsøket er heller svakt.

46. min: Da er 2. omgang i gang!

daniel lilleeng

TUIL 0–0 Sarpsborg (PAUSE)

45. min: TUIL er en mann mindre, men klarer å ro i land 0–0 til pause ganske greit. Meget god omgang av hjemmelaget, sett bortfra det røde korte til Lasse Berg Johnsen.

41. min: Thomas Kind Bendiksen med en stygg takling på midten. Får fortjent gult kort.

40. min: Vanskelig å si ut ifra reprisene, men dommeren mente den ikke var over streken og da står det fremdeles 0–0 på TUIL Arena.

39. min: Er ikke det 1–0 til TUIL da?! «Dalingan» med corner og Hay får headet ballen mot mål. Falch glipper den og ballen daler mot mål, før han får slått den ut. Spørsmålet er om ballen var ute eller eller inne.

38. min: Sander Ringberg ligger nede med skade nå. Etter en strålende halvtime går alt galt for TUIL nå.

36. min: Får en pasning på midtbane, men sklir og mister ballen. I samme situasjone takler han en Sarpsborg-spiller.

36. min: RØDT KORT TIL LASSE BERG JOHNSEN! Ai ai ai!

34. min: Sarpsborg får faktisk til null og niks mot TUIL. Hjemmelaget har vært det beste laget så langt.

31. min: Gult kort til TUILs Lasse Berg Johnsen.

29. min: Gabriel Andersen, den bør du sette!! Kristoffersen vinner ballen på Sarpsborgs halvdel og Andersen tar med seg ballen. Avslutningen er dog pinlig svak og Falch holder ballen enkelt.

28. min: Kristoffer Zachariassen tas av banen, faktisk. Matti Lund Nilsen kommer inn.

24. min: Joachim Thomassen fyrer løs fra rundt 20 meter. Skuddet går via en TUIL-spiller og over mål.

20. min: Thomas Braaten varter opp med århundrets pasning når han finner Sander Ringberg på høyresiden. TUILs kreative midtbanespiller mister ballen enkelt.

17. min: Sander Ringberg danser med Sarpsborg-spillerne og tar med seg ballen mot Sarpsborg mål. Holdes igjen av Kristoffer Zachariassen og får gult kort.

16. min: Steffen Lie Skålevik spilles fri på venstresiden, men Thomas Braaten stopper angrepsspilleren før han rekker å spille ballen i midten.

13. min: Håkon Kjæve med en god skuddmulighet for TUIL! Spilles pent gjennom av Kind Bendiksen, men forsøket treffer ikke mellom stegene.

11. min: Fortsatt lite å melde om fra kampen, men det er TUIL som har mest ball i åpningsminuttene.

8. min: Rolige åpningsminutter på TUIL Arena. Ingen sjanser til noen av lagene. TUIL med overraskende god kontroll så langt.

1. min: Kristoffer Larsen prøver seg på et skudd. Går et stykke utenfor.

1. min: Da er kampen i gang!

Her kommer direkte oppdateringer når kampen starter 18.00!

Før kampen: TUIL stiller deres antatt sterkeste ellever (se lagoppstillingene lenger ned i saken), men det gjør også gjestene fra Østfold. Eliteserielaget tar ikke lett på oppgaven og starter med profiler som Zachariassen, Strand Larsen, Skålevik og Lindseth.

TUIL har klart å ta seg videre til 3. runde i cupen etter å ha slått Harstad og Skjervøy. I de kampene har «Dalingan» vært store favoritter, men onsdag kveld er de underdog når de tar imot eliteserielaget Sarpsborg 08 på TUIL Arena.

TUIL har ikke hatt en god sesong så langt i 1. divisjon med kun to poeng etter 11 kamper. Sarpsborg, som de siste sesongene har vært et topplag Eliteserien, har heller ikke levert og ligger på 12. plass i den øverste divisjonen.

Med andre ord: «Dalingan» har absolutt mulighet til å detonere en cupbombe i kveld, slik de har gjort ved et par anledninger de siste sesongene mot eliteseriemotstand. I 2014 slo de Strømsgodset ut av cupen etter ekstraomganger, mens de året knuste Bodø/Glimt 6–2.

TUIL lagoppstilling (4–5–1): Erik Arnebrott - Håvard Lysvoll, Thomas Braaten, Kristoffer Hay, Andreas Løvland - Håkon Kjæve, Thomas Kind Bendiksen, Tomas Kristoffersen, Lasse Berg Johnsen, Sander Ringberg - Gabriel Andersen

Sarpsborg 08 lagoppstilling (4–4–2): Aslak Falch - Nicolai Næss, Joachim Thomassen, Anwar Elyounossi, Sheldon Bateu - Jonathan Lindseth, Wilmer Valverde, Kristoffer Zachariassen, Kristoffer Larsen - Steffen Skålevik, Jørgen Strand Larsen