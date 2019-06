Før onsdagens cupkamp kunne man i Adressas livestudio få med seg at RBK-lege Reidar Due fortalte at telefonen hans hadde gått varm i natt. Flere spillere hadde sendt melding om at de slet med omgangssyke.

Da Rosenborg onsdag satte seg på flyet mot Gardermoen var det uten Pål André Helland, Anders Trondsen, Birger Meling, Yann-Erik de Lanlay og Emil Ceide. I tillegg måtte Even Hovland kaste inn håndkleet og ble liggende å se kampen på hotellet.