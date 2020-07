Premier League direkte: Bournemouth-scoring annullert

King setter ballen i mål, men dommeren blåste av et halvt sekund før nordmannen scorte. Ser ut som om det var en offside.

King setter ballen i mål, men dommeren blåste av et halvt sekund før nordmannen scorte. Ser ut som om det var en offside.

Lempes inn på ny. Ramsdale kommer ut og bokser, men treffer ikke helt. Ut til enda et hjørnespark.

Lempes inn på ny. Ramsdale kommer ut og bokser, men treffer ikke helt. Ut til enda et hjørnespark.

Moura får tatt ned ballen i feltet. Skuddet går via en forsvarer og ut til et nytt hjørnespark.

Moura får tatt ned ballen i feltet. Skuddet går via en forsvarer og ut til et nytt hjørnespark.

Aurier kommer seg til et nytt innlegg. Igjen blokkert ut til hjørnespark.

Aurier kommer seg til et nytt innlegg. Igjen blokkert ut til hjørnespark.

Hjørnesparket heades ut. Son slår den inn igjen mot Alderweireld, men Stacey er først på den og header ut til et nytt hjørnespark.

Lucas Moura stormer fremover, men misser litt med touchet. Ballen ender etter hvert ute hos Aurier. Innlegget hans går ut til et hjørnespark.

Lucas Moura stormer fremover, men misser litt med touchet. Ballen ender etter hvert ute hos Aurier. Innlegget hans går ut til et hjørnespark.

King får avsluttet, men får ikke skikkelig klem på den og den går to meter utenfor.

Aurier legger flatt inn mot femmeteren. Lamela kommer for sent, og Aké får slått den ut til hjørnespark.

Aurier legger flatt inn mot femmeteren. Lamela kommer for sent, og Aké får slått den ut til hjørnespark.

Winks skyter på halvspretten fra 20 meter. Høyt over.

Winks skyter på halvspretten fra 20 meter. Høyt over.

Tottenham har startet andre omgang bedre. Lamela får et frispark drøyt 20 meter fra mål. Meget god skuddposisjon!

Tottenham har startet andre omgang bedre. Lamela får et frispark drøyt 20 meter fra mål. Meget god skuddposisjon!

For øvrig to bytter fra Tottenham i pausen. Inn med Son og Ndombele, ut med Lo Celso og Bergwijn.

For øvrig to bytter fra Tottenham i pausen. Inn med Son og Ndombele, ut med Lo Celso og Bergwijn.

Vi er halvveis! Relativt sjansefattig. José Mourinho og Harry Kane ropte på straffe allerede etter fem minutter, men fikk ikke medhold av dommeren. Bournemouth hadde lenge et godt trykk på Tottenham, men slet med å få det ut i gjeldende sjanser.

Vi er halvveis! Relativt sjansefattig. José Mourinho og Harry Kane ropte på straffe allerede etter fem minutter, men fikk ikke medhold av dommeren. Bournemouth hadde lenge et godt trykk på Tottenham, men slet med å få det ut i gjeldende sjanser.

Lagt til to minutter.

Lagt til to minutter.

Lo Celso drar av et par mann og spiller til Aurier på kanten. Han finner imidlertid ingen vei videre, og Tottenham må starte på nytt.

Lo Celso drar av et par mann og spiller til Aurier på kanten. Han finner imidlertid ingen vei videre, og Tottenham må starte på nytt.

Lamela blir avblåst igjen. Tierney mener han er for tøff i taklingen mot Rico. Frispark ved siden av 16-meteren for Bournemouth.

Lamela blir avblåst igjen. Tierney mener han er for tøff i taklingen mot Rico. Frispark ved siden av 16-meteren for Bournemouth.

Et langt innkast fra Kelly lander i beina til Wilson. Fra syv meters hold prøver han å vende seg, men han er omringet av Tottenham-spillere og de får ballen unna.

Et langt innkast fra Kelly lander i beina til Wilson. Fra syv meters hold prøver han å vende seg, men han er omringet av Tottenham-spillere og de får ballen unna.

Hjørnesparket heades over og til et nytt hjørnespark.

Bournemouth har klart å etablere et visst trykk på Tottenham. Lamela er igjen for sen og feller Gosling. Frispark i fin innleggsposisjon.

Bournemouth har klart å etablere et visst trykk på Tottenham. Lamela er igjen for sen og feller Gosling. Frispark i fin innleggsposisjon.

Bournemouth får et frispark rundt 30 meter fra mål. Ser ut som om den skal slås inn i boksen.

Bournemouth får et frispark rundt 30 meter fra mål. Ser ut som om den skal slås inn i boksen.

King stormer inn i feltet. Lamela får slengt inn en takling i siste liten, og ballen går ut til et hjørnespark.

King stormer inn i feltet. Lamela får slengt inn en takling i siste liten, og ballen går ut til et hjørnespark.

Tottenham får to forsøk. På det andre hjørnesparket roper Kane på straffe. King løp inn i ryggen på ham og VAR ser så smått på situasjonen, men det vinkes videre. José Mourinho er mildt sagt ikke imponert nede på sidelinja.

Aurier slår farlig inn. Rico forlenger den, og den går gjennom femmeteren uten at Tottenham klarer å få et bein på den. Klarert ut til hjørnespark.

Aurier slår farlig inn. Rico forlenger den, og den går gjennom femmeteren uten at Tottenham klarer å få et bein på den. Klarert ut til hjørnespark.

DEL