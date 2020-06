Brighton senket Arsenal på overtid

Arsenal åpnet sterkt i kampen mot Brighton, men Neal Maupay sørget med 2-1-målet på overtid for at Arsenal ikke fikk med seg et eneste poeng hjem til London.

Bernd Leno skriker av smerte i det han lander på helt feil vis. Richard Heathcote / Pool Getty

NTB

20. juni 2020 18:27 Sist oppdatert nå nettopp

Brighton- Arsenal 2–1

Arsenal var langt piggere i lørdagens kamp mot Brighton enn i onsdagens tap mot Manchester City, men klarte ikke å stå løpet helt inn.

Episoden som stjal mest oppmerksomhet kom etter 36 minutter. Arsenal-keeper Bernd Leno gikk opp i luften for å fange ballen, men Brighton-spiller Neal Maupay kom borti ham da også han gikk etter ballen. Det så ikke ut til å ligge noe vondt bak Maupays inngripen.

Leno landet forkjært og så ut til å ha pådratt seg en stygg skade da han landet. Keeperen skrek av smerte og pekte også rasende på Maupay da han ble båret av banen. TV-produsenten ønsket ikke å vise reprise av øyeblikket da han landet, men det så ut til å være alvorlig.

På tross av Lenos sinne var det Maupay som skulle få siste ord.

Leno var rasende og pekte på Maupay da han ble båret av. MIKE HEWITT / Reuters

Arsenal startet best

Arsenal-unggutten Bakayo Saka utmerket seg etter sju minutter med skudd i tverrliggeren fra 16 meter.

Saka var involvert igjen etter halvtimen spilt med et innlegg til Alexandre Lacazette, som headet ballen ned mot høyre hjørne av målet. Matt Ryan lå i veien.

Pierre-Emerick Aubameyang satte ballen i nettet etter 52 minutter, men VAR annullerte målet for offside.

Kortvarig glede

Da det var spilt 68 minutter fikk Arsenal omsider ledermålet. Nicolas Pépé skrudde ballen elegant inn i krysset, men jubelen varte ikke lenge.

Sju minutter senere taklet Lewis Dunk inn utligningen.

Det så ut til at kampen skulle ende med poengdeling, men det var altså nevnte Neal Maupay som på overtid sørget for at Brighton vant sin første kamp i 2020 og tok viktige poeng i nedrykksstriden.

Etter kampen forsvarte han seg mot dem som måtte mene at han skadet Leno med vilje.

– Jeg gikk bare for ballen. Det er den type spiller jeg er, jeg stopper ikke før dommeren blåser. Jeg mente aldri å skade ham. Jeg ba manageren og støtteapparatet deres om unnskyldning i pausen, sa Maupay ifølge BBC.

Også Arsenal-manager Mikel Arteta tok Brighton-spilleren i forsvar.

– Det var for langt unna til at jeg kunne se det. Jeg har ikke sett hva som skjedde. Jeg tror alltid at spillere ikke ønsker å skade andre og er sikker på at han ikke mente det.

Veien opp til en topp fire-plassering ser lang ut for Arsenal, som tapte 1–2 for Brighton lørdag. Gareth Fuller, Pool via AP / NTB scanpix

Skadetrøbbel

Leno er etter alt å dømme ute lenge, men det er ikke den eneste skaden Arsenal sliter med.

I lagets forrige ligakamp mot Manchester City ble Granit Xhaka fraktet av banen på båre, og Pablo Mari måtte byttes ut med en smell. David Luiz måtte ut med rødt kort.

Arsenal ligger på 9.-plass i ligaen med 40 poeng, åtte poeng bak Chelsea på 4.-plass, og trenger å finne vinnerformen hvis de skal være med å kjempe om plass i mesterligaen neste sesong.