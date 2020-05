Selv om Geir S. Vik er bekymret for den økonomisk usikre framtiden til klubben, så klarer han likevel å se noen lyspunkter. Det går først og fremst på at de ble spikret en dato for når serien kan starte igjen.

Nå gjenstår det å se hvordan Norges Fotballforbund velger å sette opp terminlista, om det blir et regionalt gruppespill først, eller om det blir satt opp ei vanlig terminliste.