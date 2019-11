VIF-fans stjal Brann-flagg fra bortefeltet: Her henger det opp ned på hjemmetribunen

VÅLERENGA - BRANN

Oslo: Før rivaloppgjøret mellom Vålerenga og Brann, tente det til mellom klubbenes supportere.

Et Brann-flagg ble knabbet fra bortefeltet av to hjemmesupportere.

– Det som skjedde var at to Vålerenga-supportere snek seg inn på bortefeltet der Brann-supporterne står. Der tok de et Brann-flagg og løp tvers over banen med flagget, sier Lars Magnus Igland Røys.

Han jobber som frilansjournalist for Bergens Tidende, men er til stede på kampen som tilskuer på bortefeltet.

Etter at flagget ble tatt, ble det hengt opp-ned blant Vålerengas supportere, som bildet over viser. 20 minutter ut i kampen hang fremdels flagget der.

Roar Lyngøy

– Det er mange folk fra Bataljonen (Branns supportere) som prater med politiet og vaktene, sa Røys minutter før avspark.

Travel sikkerhetssjef

Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, er til stede på kampen, men har ikke besvart BTs henvendelse.

Johannesen, samt supporterleder Roger Lillebøe-Hansen, har vært i dialog med hverandre, andre supportere og vektere etter hendelsen.

Vålerengas sikkerhetsansvarlige, Ronnie Bergheim, er kjapp i telefonen når BT ringer:

– Jeg har ikke tid til å prate med deg nå, sier Bergheim.

