Hareide presentert som RBK-trener: – Vi må starte med å bli seriemester

En offensiv Åge Hareide entret Lerkendal.

18. aug. 2020 16:23 Sist oppdatert nå nettopp

Åge Hareide skrev tirsdag ettermiddag under på en kontrakt ut 2021 med Rosenborg. Men han kan bli værende i RBK etter 2021 også.

– Det er veldig kjekt å være her, sa Hareide fra podiet under pressekonferansen.

– Jeg hadde en god opplevelse sist jeg var her. Vi får tatt fatt på jobben og prøve å gjøre Rosenborg så god som mulig, fortsatte han.

– Du kommer til en klubb du vet er veldig ryddig, som har orden på alt og har vunnet mye. Jeg skal forsøke å jobbe med det som ligger i veggene.

Han nevnte Eggen, som han hadde brukt i sin treneropplæring.

Åge Hareide på plass i Trondheim tirsdag. Fredrik Hagen

– Starte med å bli seriemester

Hareide fikk mange spørsmål fra salen under pressekonferansen. Han mente at det var viktig at alle har en god dialog.

– Det handler om å få spillere til å opptre optimalt.

Han nevnte at det som var ugjort forrige gang, var at han dro to år før tiden.

– Vi må starte med å bli seriemester, var hans klare målsetning.

I kontrakten er det nemlig en klausul om mulig forlengelse. Tove Moe Dyrhaug i RBK bekreftet det overfor et samlet pressekorps på Brakka før pressekonferansen.

Ivar Koteng åpnet ballet:

– Vi har vært så heldige at vi har greid å få Åge til Rosenborg.

Sportssjef Mikke Dorsin var glad for at de fikk til det som de ville.

Åge Hareide på plass på Lerkendal. Terje Svaan

Ble bombardert av spørsmål

Hareide svarte på mange spørsmål, blant annet om dette var hans siste jobb.

– Jeg passer ikke til ikke å ha jobb. Så får vi vurdere etter hvert. Treneryrket er marginalt. Det viktigste er å vinne mange nok fotballkamper.

Han mente at den dagen han ikke har energi lenger, vil han ringe Ivar Koteng.

66-åringen sa at det å vinne gull med 14 poeng opp til toppen denne sesongen, er å ta for hardt i. Han vil gå for en floskel, vinne den viktige neste kampen.

Den nye treneren var opptatt av forholdet til pressen, at det som blir sagt - blir skrevet.

– Vi skal forsøke å ha åpne treninger.

Han var opptatt av å skape positive vibber, men det skal mange bidra til det. Han kan ikke klare det alene.

– Rosenborg som er en stor klubb, kan av og til komme med et dårlig resultat, sa han også.

Trenerveteranen mente det var mulig å få Rosenborg på sporet igjen, etter noen sesonger som ikke har vært helt på topp.

Som eksempel nevnte han hva Liverpool har fått til.

Åge Hareide har returnert til Trondheim og Rosenborg. Vidar Ruud / NTB scanpix

Hvorfor sier Hareide ja?

Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli, skjønner at Hareide går til Rosenborg.

– Han hadde kjempestor suksess i Rosenborg i 2003, men en kjempetrøblete exit. Dessuten føler han at det er for tidlig å pensjonere seg, sier Løfdaldli.

Han mener at RBK er den ultimate utfordring og minner om at Hareide ikke har gjort den største suksessen her i landet.

Løfaldli tror at på kort sikt er Hareide det beste alternativet. Han er en voksen kar og en mann med stor autoritet. Han vet hva han vil og hva Rosenborg vil, og er i stand til å stille krav, sier Løfaldli.

Blir det sportslig suksess har Rosenborg råd til det. Det Hareide blir målt på er neste sesong. Han blir ikke målt all verden resten av denne sesongen, mener Løfaldli.

Kommentatoren mener seriegull blir et must, og sjansen til å komme ut i Europa.

– Det viktigste her å nå er at det kommer en tydelig sjef. Det har skortet på det, og en vinnerkultur ikke minst. Det har vært en mangelvare, sier Løfdaldli.

Kommentatoren er ikke i tvil om at moldenseren har en stor sult. Men blir det en vanskelig start med flere tap, kan trykket bli stort. Det mener Løfaldli at Hareide er forberedt på.

Da pressekonferansen var over spurte Adresseavisen om at Hareide fort kan bli «spist opp»? Mange venter på noe stort, oger forlangende.

Han svarte at han skal fikse det.

– Du blir mer rutinert i forhold til pressen og forstå deres jobb.