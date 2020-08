«Dette Molde-laget er så bra at det blir dårlig»

KOMMENTAR: «Det er mange grunner til at MFK ikke ligner på seg selv for tida. Den mest absurde er at klubben har for mange gode fotballspillere», skriver sportsleder Trond Hustad.

Både MFK-leiren, konkurrentene og ekspertene er enige om at Molde har den beste spillerstallen i Eliteserien.