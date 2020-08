Gråtkvalt Syrstad Engen om støtten fra Trøndelag: – Jeg blir rørt

Drømmekvelden ble ikke som hun hadde håpet på. Likevel har Ingrid Syrstad Engen imponert stort i debutsesongen.

30. aug. 2020 23:07 Sist oppdatert nå nettopp

– Det ble et skuffende resultat. Vi hadde troen på at det skulle gå i dag, men vi taper mot et sterkere lag. Det er kjipt, men vi må bare lære av det.

Det sier Ingrid Syrstad Engen til Adresseavisen etter å ha spilt sin første Champions League-finale i karrieren. 22-åringen er for øvrig den første trønderske fotballspilleren som har klart det noensinne.