Toppserien målservice: Arna-Bjørnar i trøbbel

Kolbotns høyrekant viser seg frem igjen! Et flott angrep av hjemmelaget, der de vrir spillet fra venstre til høyre. Klæboe, Fridlund og Orgill er involvert. Sistnevnte slår et greit innlegg, som klareres noe halvveis av Arna-Bjørnars forsvar. Nedfallsfrukten plukker Fridlund, som kontant banker ballen i det lengste hjørnet. Flott scoring!

Kolbotn spiller seg fint frem til en skuddmulighet for Eline Hegg, som ser muligheten, men skuddet går noen meter over mål.

Abrahamsen drar seg fri på hjørnet av sekstenmeteren og får til et brukbart skudd! Ballen går til side for mål.

Arna-Bjørnars Nygård med et meget godt driv på vei frem. Den påfølgende pasningen er litt for dårlig.

Høyt tempo her de første minuttene! Arna-Bjørnar med et foreløpig overtak.

