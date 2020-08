Toppserien målservice: Arna-Bjørnar snuddet til seier

Siste innlegg

DEL For en kamp vi har vært vitne til på Sofiemyr stadion! Arna-Bjørnar startet kampen best, men Kolbotn spilte seg godt inn i kampen og ledet fortjent til pause. Til pause så Arna-Bjørnar ganske så slitne ut, men de hadde godt av pausen og scoret raskt 1-1 ved innbytter Sunde. Kolbotns Fridlund var deretter frempå og sørget for nok en Kolbotn-ledelsen. Arna-Bjørnar tok imidlertid utfordringen på strak arm, og Sunde scoret for andre gang etter å ha kommet inn i pausen. Ikke nok det det, så vartet bortelagets nummer ti, Abrahamsen, opp med sin andre målgivende i dag da hun slo et fantastisk innlegg til Rijsdijk som stanget inn seiersmålet. Det var det siste som skjedde, og Arna-Bjørnar tok dermed tre viktige og til slutt fortjente poeng, mens Kolbotn risikerer å havne under nedryksstreken dersom Lyn vinner sin kamp denne runden.

DEL For en kamp vi har vært vitne til på Sofiemyr Stadion! Arna-Bjørnar startet kampen best, men Kolbotn spilte seg godt inn i kampen og ledet fortjent til pause. Til pause så Arna-Bjørnar ganske så slitne ut, men de hadde godt av pausen og scoret raskt 1-1 ved innbytter Sunde. Kolbotns Fridlund var deretter frempå og sørget for nok en Kolbotn-ledelsen. Arna-Bjørnar tok imidlertid utfordringen på strak arm, og Sunde scoret for andre gang etter å ha kommet inn i pausen. Ikke nok det det, så vartet bortelagets nummer ti, Abrahamsen, opp med sin andre målgivende i dag da hun slo et fantastisk innlegg til Rijsdijk som stanget inn seiersmålet. Det var det siste som skjedde, og Arna-Bjørnar tok dermed tre viktige og til slutt fortjente poeng, mens Kolbotn risikerer å havne under nedryksstreken dersom Lyn vinner sin kamp denne runden.

90 + 4 ′ Kampen er slutt

90 + 3 ′ Mål for Arna-Bjørnar! Kolbotn 2 - 3 Arna-Bjørnar Mål: Pia Rijsdijk Målgivende: Meryll Abrahamsen Der kommer den avgjørende scoringen! Abrahamsen er nok en gang involvert med sin strøkne venstrefot. Denne gangen slår hun et presist innlegg fra venstrekanten, og inne i boksen er Arna-Bjørnars nummer 9 frempå med en strålende heading.

90 ′ Spillerbytte - Kolbotn Synne Sofie Christiansen Johanne Fridlund Kolbotns beste spiller i dag takker for seg.

87 ′ Gult kort! Kristin Holmen - Kolbotn River ned en Arna-Bjørnar-spiller på vei frem.

87′ DEL Arna-Bjørnar ser farligst ut her i sluttminuttene.

84′ DEL Sunde dribler seg inn fra venstrekanten igjen og skyter. Denne gang fra langt hold. Skuddet går langt over Kolbotn-målet.

83 ′ Spillerbytte - Kolbotn Tonje Pedersen Tone Bettina Pirisi Kolbotns andre spillerbytte i dag.

81 ′ Mål for Arna-Bjørnar! Kolbotn 2 - 2 Arna-Bjørnar Mål: Katarina Dybvik Sunde Målgivende: Meryll Abrahamsen For en fantastisk scoring! Abrahamsen viser frem sin glimrende balanse, teknikk og overblikk der hun finner Sunde på venstrekanten. Sunde varter opp med en strålende førstetouch og avslutningen er fantastisk, via tverrliggeren og i mål.

79 ′ Spillerbytte - Arna-Bjørnar Åsne Takle Eide Linnéa Solvoll Laupstad Eide settes inn på høyrekanten til Arna-Bjørnar, og bortelagets målscorer Sunde bytter dermed kant.

79 ′ Spillerbytte - Kolbotn My Haugland Sørsdahl Nikola Orgill Kolbotns første spillerbytte i dag.

78′ DEL Hegg mister ballen like utenfor egen sekstenmeter. Litt beskrivende for Kolbotn akkurat nå. De fremstår uoppmerksomme og lar Arna-Bjørnar angripe over lengre perioder.

76′ DEL Arna-Bjørnar har tatt mer over etter scoringen til Kolbotn. Det ligger en scoring til i lufta her.

69 ′ Mål for Kolbotn! Kolbotn 2 - 1 Arna-Bjørnar Mål: Johanne Fridlund Målgivende: Eline Hegg Ai, ai, ai. Arna-Bjørnars midtstopper, Helene Gloppen, snubler med ballen i beina. Eline Hegg plukker opp ballen og slår presist inn til Johanne Fridlund, som scorer sitt andre for dagen.

68 ′ Hjørnespark til Arna-Bjørnar Godt slått mot området rundt Kolbotns Ervik, men hjemmelaget får klarert.

68′ DEL Strålende Arna-Bjørnar-kontring. Sunde kommer seg nesten fri, men Kolbotn får taklet til corner.

64 ′ Hjørnespark til Kolbotn Slås på bakre stolpe, og Arna-Bjørnar får kontroll over ballen.

63′ DEL Kolbotn fortsetter å ha ball etter scoringen. Kampbildet ligner sakte, men sikkert det samme som rett før pause.

61 ′ Gult kort! Rikke Nygard - Arna-Bjørnar Rikke Nygard får gult kort. Den ellers som ballsikre midtbanespilleren mister ballen i farlig situasjon og river deretter ned en Kolbotn-spiller på vei frem.

59′ DEL Kolbotn ser heltente ut etter baklengsmålet og satser veldig offensivt, noe som etterlater store rom bak forsvaret. Sunde ser fortsatt pigg ut etter scoringen og kan fort utnytte rommene.

56 ′ Mål for Arna-Bjørnar! Kolbotn 1 - 1 Arna-Bjørnar Mål: Katarina Dybvik Sunde Målgivende: Pia Rijsdijk Arna-Bjørnar utligner! Innbytteren Katarina Sunde tar saken i egne hender. Høyrekanten får ballen langt ute på høyre side av banen og dribler seg innover. Det første skuddforsøket er helbom i form av at hun regelrett bommer på ballen, men det fungerer som en fantastisk skuddfinte, før hun forsøker seg på nytt og på andre forsøk setter hun ballen i nettet bak Ervik i Kolbotn-målet.

52′ DEL Det bølger frem og tilbake etter pause, men Arna-Bjørnar har startet best, akkurat som i den første omgangen.

48′ DEL Været har tatt en dramatisk vending etter pause. Det høljer ned og det som i utgangspunktet er en fin gressbane skal nok få kjørt seg de neste 45 minuttene.

46′ DEL Arna-Bjørnar har altså foretatt kampens eneste bytte. Ellers uendret hos begge lag.

46 ′ Spillerbytte - Arna-Bjørnar Katarina Dybvik Sunde Ingrid Lovise Jåstad

45 ′ 2. omgang

DEL Der blåses det av til pause! Arna-Bjørnar startet kampen klart best og Kolbotn sleit tidvis med å komme seg ut av egen banehalvdel. Cirka halvveis klarte Kolbotn å kjempe seg inn i det og så seg aldri tilbake. Den eneste mønsterkontringen etter den andre, ofte regissert av Fridlund, som også står igjen som kampens foreløpig eneste målscorer. Arna-Bjørnar så etter hvert utslitt ut, og de har nok ekstra godt av denne pausen.

45 + 1 ′ Pause

45 ′ Hjørnespark til Kolbotn Brukbart slått på første stolpe. Arna-Bjørnar får klarert.

45′ DEL Kolbotn herjer fullstendig nå! Fridlund kommer seg ned til dødlinja, slår inn foran mål og Arna-Bjørnar må igjen slå til corner.

42′ DEL Fridlund viser seg frem igjen. Fantastisk forarbeid langs høyrekanten før hun slår inn til Klæboe, som ikke kommer seg foran motspiller, og Arna-Bjørnar får klarert.

41′ DEL Abrahamsen med et brukbart forsøk på frispark. Treffer mål, men det er ikke nok kraft i skuddet.

38 ′ Hjørnespark til Kolbotn Knallhardt på første stolpe. Arna-Bjørnar får klarert.

38′ DEL Fint Kolbotn-angrep langs venstrekanten! Belønnes med corner.

38′ DEL Kolbotn ser superinspirerte ut etter scoring og har ikke tenkt til å slutte å angripe, men Arna-Bjørnar gjør sitt beste for å kjempe seg inn i kampen igjen.

35 ′ Hjørnespark til Arna-Bjørnar Arna-Bjørnar går rett i angrep. Corneren er ufarlig.

33 ′ Mål for Kolbotn! Kolbotn 1 - 0 Arna-Bjørnar Mål: Johanne Fridlund Målgivende: Tone Bettina Pirisi Kolbotns høyrekant viser seg frem igjen! Et flott angrep av hjemmelaget, der de vrir spillet fra venstre til høyre. Klæboe, Fridlund og Orgill er involvert. Sistnevnte slår et greit innlegg, som treffer Pirisi. Nedfallsfrukten plukker Fridlund, som kontant banker ballen i det lengste hjørnet. Flott scoring!

33′ DEL Johanne Fridlund med dagens prestasjon! Løper inn mot mål fra høyrekanten og langt inne i sekstenmeteren varter hun opp med en strålende finte der hun spiller ballen på den ene siden, mens hun løper rundt på den andre. Ballen får hun også tak i, men blir raskt blokkert av motspillere i skuddøyeblikket.

31′ DEL Hegg skjærer inn fra venstre og skyter rett på Micah i Arna-Bjørnar-målet.

29 ′ Gult kort! Emelie Lövgren - Arna-Bjørnar Arna-Bjørnars midtstopper river ned Klæboe.

27 ′ Hjørnespark til Kolbotn Godt slått på bakre stolpe! Kolbotn får et hode på ballen, men treffer ikke mål.

27′ DEL Fint og tålmodig angrep fra Kolbotn igjen. Hegg får ballen på venstrekanten og utfordrer! Går forbi oppasseren, men innlegget blokkeres deretter til corner.

23′ DEL Kolbotn spiller seg fint frem til en skuddmulighet for Eline Hegg, som ser muligheten, men skuddet går noen meter over mål.

19′ DEL Kolbotn ser litt mer av ballen nå, men sliter litt med rytmen i det offensive spillet.

16′ DEL Nygard på Arna-Bjørnars midtbane imponerer tidvis med herlige vendinger på små flater.

14′ DEL Kolbotn kommer seg ikke en gang ut av egen banehalvdel med ballen nå. Arna-Bjørnar dominerer fullstendig.

13 ′ Hjørnespark til Arna-Bjørnar Nok en gang på bakre stolpe. Blir ingen farligheter.

12 ′ Hjørnespark til Arna-Bjørnar Fantastisk godt slått på bakre stolpe! Kolbotn-spillerne er særdeles oppofrende i egen boks og hindrer baklengs.

12′ DEL Abrahamsen er en håndfull å forholde seg til for Kolbotn-forsvaret. Meget godt tyngdepunkt og god ballkontroll.

11′ DEL Abrahamsen drar seg fri på hjørnet av sekstenmeteren og får til et brukbart skudd! Ballen går til side for mål.

10′ DEL Arna-Bjørnars Nygård med et meget godt driv på vei frem. Den påfølgende pasningen er litt for dårlig.

8′ DEL Innoverskrudd fra Lund! Godt slått, men det blåses av for offside.

8′ DEL Kolbotn med et frispark i god innleggsposisjon fra høyrekanten nå.

4′ DEL Høyt tempo her de første minuttene! Arna-Bjørnar med et foreløpig overtak.

2 ′ Hjørnespark til Arna-Bjørnar Godt slått! Kolbotn slipper med skrekken og får klarert.

1′ DEL Arna-Bjørnar skaffer en corner tidlig i kampen.

1′ DEL Der er vi i gang! Kolbotn starter med en lang ball.

Kampen har startet

DEL Spillerne har entret banen igjen etter oppvarming, publikum er på plass og vi er straks klare for avspark. En finfin ramme rundt dagens kamp, tross det noe ustabile været!

DEL Kolbotn kommer til dagens kamp med det man kan kalle en noe ustabil form poengmessig, da de har vunnet, spilt uavgjort og tapt på de tre siste kampene. Arna-Bjørnar har tapt alle kampene siden første serierunde, fram til forrige runde, da de omsider tok tre poeng igjen.

DEL Lagene er klare, og vi nærmer oss én time til kampstart.

DEL De to lagene har plukket like mange poeng, nærmere bestemt 6 poeng på 7 kamper, mens Lyn og Røa på de to nederste plassene har henholdsvis 4 og 3 poeng. En eventuell vinner her i dag har dermed en god mulighet til å stikke fra lagene nederst på tabellen.