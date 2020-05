Reuters: Tysk fotball får klarsignal for kamper fra 15. mai

Byrået viser til kilder blant nasjonale og regionale myndigheter i landet, som den siste tiden har diskutert saken forut for et videomøte onsdag der avgjørelsen skal fattes. Det skal være oppnådd enighet om å gi klarsignal til å spille kamper uten tilskuere i tråd med den protokollen tysk fotball har utarbeidet for gjennomføring av trening og kamp.

Allerede mandag fikk tysk fotball gode nyheter da Armin Laschet, ministerpresident i Nordrhein-Westfalen, uttalte at smittevernprotokollen for gjennomføring av trening og kamp har fått tverrpolitisk oppslutning blant politikerne.

Også Tysklands innenriksminister Horst Seehofer har stilt seg positiv til planene for å starte sesongen igjen og betegnet kamper fra midt i mai som «plausibelt».

Ifølge bladet Kicker har den tyske ligaen (DFL) innkalt til en videokonferanse torsdag formiddag, uten å oppgi dagsorden. Om myndighetene gir tommelen opp onsdag, kan vedtak om oppstart bli fattet da.